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Az alsóörsi vasúti átjáró.
Nyitókép: Infostart

Tényleg rémálom ma délután a balatoni vasúti közlekedés – erről már Vitézy Dávid tehet?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jelentős késésekkel és forgalmi korlátozásokkal kell számolniuk az utasoknak a balatoni vasútvonalon, miután a reggeli órákban egy kidőlt fa elzárta a pályát, majd dél körül egy meghibásodott szerelvény is tovább nehezítette a közlekedést.

A Mávinform tájékoztatása szerint a reggeli üzemzavar után a déli órákra újabb műszaki probléma adódott: a Tapolcáról 11:38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705) Balatonfüred után meghibásodott és elzárta a pályát. A szerelvényt visszahúzták Balatonfüredre, az utasok a Szabolcsi Tekergő Expressz (16906) járattal utazhatnak tovább.

A fennakadás miatt több vonat közlekedésében is változás történt

  • A Déli pályaudvarról 11:30-kor indult Vízipók sebesvonat (19714) Alsóörsön várakozik, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.
  • A 14:23-kor Balatonfüredről induló Vízipók sebesvonat (19713) helyett Alsóörsig pótlóbusz közlekedik.
  • A 12:30-kor a Déli pályaudvarról indult Katica InterRégió (19744) csak Balatonalmádiig közlekedik; az utasok a Kék Hullám InterCity (19794) járattal folytathatják útjukat Balatonfüredig.
  • A Balatonfüredről 15:11-kor induló Katica InterRégió (19733) csak Balatonalmádiból indul. Az érintett utasok a 15:08-kor továbbinduló Kék Hullám InterCityvel (19795) utazhatnak, továbbá Balatonarácstól pótlóbusz is segíti az eljutást Balatonalmádiig.

A vasúttársaság az érintett vonatok utasaitól türelmet kér, a közlekedési rend normalizálásáig kérik az utazóközönséget, hogy figyeljék a folyamatosan frissülő tájékoztatást.

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Kezdőlap    Belföld    Tényleg rémálom ma délután a balatoni vasúti közlekedés – erről már Vitézy Dávid tehet?

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