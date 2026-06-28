Tényleg rémálom ma délután a balatoni vasúti közlekedés – erről már Vitézy Dávid tehet?

A Mávinform tájékoztatása szerint a reggeli üzemzavar után a déli órákra újabb műszaki probléma adódott: a Tapolcáról 11:38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705) Balatonfüred után meghibásodott és elzárta a pályát. A szerelvényt visszahúzták Balatonfüredre, az utasok a Szabolcsi Tekergő Expressz (16906) járattal utazhatnak tovább.

A fennakadás miatt több vonat közlekedésében is változás történt

A Déli pályaudvarról 11:30-kor indult Vízipók sebesvonat (19714) Alsóörsön várakozik, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.

A 14:23-kor Balatonfüredről induló Vízipók sebesvonat (19713) helyett Alsóörsig pótlóbusz közlekedik.

A 12:30-kor a Déli pályaudvarról indult Katica InterRégió (19744) csak Balatonalmádiig közlekedik; az utasok a Kék Hullám InterCity (19794) járattal folytathatják útjukat Balatonfüredig.

A Balatonfüredről 15:11-kor induló Katica InterRégió (19733) csak Balatonalmádiból indul. Az érintett utasok a 15:08-kor továbbinduló Kék Hullám InterCityvel (19795) utazhatnak, továbbá Balatonarácstól pótlóbusz is segíti az eljutást Balatonalmádiig.

A vasúttársaság az érintett vonatok utasaitól türelmet kér, a közlekedési rend normalizálásáig kérik az utazóközönséget, hogy figyeljék a folyamatosan frissülő tájékoztatást.