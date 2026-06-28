Kapitány Istvánhoz hasonló kérést fogalmazott meg az egészségügyi miniszter a hőség miatt

A tárcavezető hangsúlyozta: a tartósan magas hőmérséklet, az elmaradó éjszakai lehűlés és a magas páratartalom jelentősen növeli a kimerültség, a fejfájás és a rosszullétek kockázatát. A hőség emellett a koncentrációképességet is rontja, ami növeli a közlekedési és munkahelyi balesetek esélyét – vette észre a 444.hu.

Kiemelten veszélyeztetett csoportnak minősülnek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus szív- vagy tüdőbetegséggel élők, valamint a szabadban, illetve meleg munkakörnyezetben dolgozók. A miniszter a védekezés alapjaként a bőséges folyadékfogyasztást jelölte meg, és nyomatékosította a korábbi ajánlást, miszerint 11 és 16 óra között érdemes kerülni a közvetlen napsugárzást, a nehéz fizikai munkát és a sporttevékenységet.

Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy

a hőség miatt a sürgősségi osztályok forgalma is megváltozott,

sokan a hűvösebb éjszakai órákban veszik igénybe az ellátást. Mivel az éjszakai műszakokban általában kevesebb a szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozó, a nem sürgős panaszok esetében hosszabb várakozási időre kell számítani. A miniszter kérte, hogy a lakosság csak indokolt, halaszthatatlan esetben keresse fel a sürgősségi osztályokat.

Mi a súlyos?

A tárcavezető emlékeztetett: zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Enyhébb panaszoknál a háziorvosi rendelést, az ügyeletet, illetve a 1830-as hívószámon elérhető telefonos tanácsadást javasolják igénybe venni. Végezetül jelezte, hogy a rendkívüli forróságban a váróhelyiségek klimatizálása nem minden esetben elegendő, ezért az ellátásra érkezőknek javasolt saját folyadékról gondoskodniuk.