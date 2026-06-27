Uniós forrást kap a pesti rakpart teljes átalakítása – bejelentés

A pesti rakpart két szakaszának megújítására is jönnek az uniós források – jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester szombaton.

„Évek óta várunk erre, elkészítettük a terveinket, lefolytattuk a társadalmi egyeztetéseket, mindezt annak érdekében, hogy Budapest egyik kiemelkedő jelentőségű, talán legszebb közterülete zöld, élhető és a világörökségi környezethez méltó módon újulhasson meg” – olvasható a bejegyzésben.

A rakpart megújításának három szakaszából most kettő,

az id. Antall József rakpart az Országháztól a Lánchídig, illetve az Erzsébet híd alatti rakpartszakasz

megújítása kapott támogatást az uniós forrásokhoz való hozzáférésre.

„Az id. Antall József rakparton folytathatjuk végre, amit elkezdtünk azzal, amikor széles járdát és fasort alakítottunk ki, padokat helyeztünk el, átépítettük a lehajtót, és felszámoltuk a korábbi szalagkorlátos autópálya-hangulatot” – részletezi Karácsony Gergely.

Az új kormány hivatalba lépését követően érkező uniós forrásokból a Parlament és a Lánchíd között kettős fasort alakítanak ki, amely a főpolgármester szerint nemcsak szép, de hasznos is: a város zöldfelületének növelésében is fontos szerepet játszik.

„A biztonságosabbá tett autós közlekedés mellett új lejárókat és zebrákat is kialakítunk a gyalogosoknak és a bringásoknak. A meglévő fákat megőrizzük, a sétányon úgynevezett stabilizált burkolatot alkalmazunk, hogy megóvjuk a fák gyökereit és biztosítsuk a víz beszivárgását a talajba. Az Erzsébet híd alatti terület, ahogy régen is volt, újra gyalogos tér lesz, ahol fákat ültetünk és kettős lépcsősort alakítunk ki, a barátságos és biztonságos közterület újra élettel tölti meg ezt a rakpartszakaszt is” – vonultatja még fel a bejegyzés.

Hétfőtől hétköznaponként pedig már 17 órától nyitják a rakpartot a gyalogosok, bringások, szórakozni, pihenni vágyók előtt, hétvégéken továbbra is végig „szabad a rakpart”.