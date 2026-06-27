ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pesti alsó rakpart tervezett, felújítás utáni látképe.
Nyitókép: Karácsony Gergely / Facebook

Uniós forrást kap a pesti rakpart teljes átalakítása – bejelentés

Infostart

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon posztolt erről szombaton.

A pesti rakpart két szakaszának megújítására is jönnek az uniós források – jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester szombaton.

„Évek óta várunk erre, elkészítettük a terveinket, lefolytattuk a társadalmi egyeztetéseket, mindezt annak érdekében, hogy Budapest egyik kiemelkedő jelentőségű, talán legszebb közterülete zöld, élhető és a világörökségi környezethez méltó módon újulhasson meg” – olvasható a bejegyzésben.

A rakpart megújításának három szakaszából most kettő,

  1. az id. Antall József rakpart az Országháztól a Lánchídig, illetve
  2. az Erzsébet híd alatti rakpartszakasz

megújítása kapott támogatást az uniós forrásokhoz való hozzáférésre.

„Az id. Antall József rakparton folytathatjuk végre, amit elkezdtünk azzal, amikor széles járdát és fasort alakítottunk ki, padokat helyeztünk el, átépítettük a lehajtót, és felszámoltuk a korábbi szalagkorlátos autópálya-hangulatot” – részletezi Karácsony Gergely.

Az új kormány hivatalba lépését követően érkező uniós forrásokból a Parlament és a Lánchíd között kettős fasort alakítanak ki, amely a főpolgármester szerint nemcsak szép, de hasznos is: a város zöldfelületének növelésében is fontos szerepet játszik.

„A biztonságosabbá tett autós közlekedés mellett új lejárókat és zebrákat is kialakítunk a gyalogosoknak és a bringásoknak. A meglévő fákat megőrizzük, a sétányon úgynevezett stabilizált burkolatot alkalmazunk, hogy megóvjuk a fák gyökereit és biztosítsuk a víz beszivárgását a talajba. Az Erzsébet híd alatti terület, ahogy régen is volt, újra gyalogos tér lesz, ahol fákat ültetünk és kettős lépcsősort alakítunk ki, a barátságos és biztonságos közterület újra élettel tölti meg ezt a rakpartszakaszt is” – vonultatja még fel a bejegyzés.

Hétfőtől hétköznaponként pedig már 17 órától nyitják a rakpartot a gyalogosok, bringások, szórakozni, pihenni vágyók előtt, hétvégéken továbbra is végig „szabad a rakpart”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Uniós forrást kap a pesti rakpart teljes átalakítása – bejelentés

rakpart

uniós pénz

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak

A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak
Uruguay két döntetlen után elveszítette a harmadik, a spanyolok elleni mérkőzését a labdarúgó-világbajnokságon, s ezzel – a korábbi világbajnokok közül egyedüliként – kiesett a csoportszakasz végén. A kapott gólnál nagyot hibázó veterán kapus, a 41. évében járó, Fernando Muslera nem ment ki a második félidőre, Sergio Rochet váltotta.
Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára – közölte kormány a kormany.hu oldalon szombaton délelőtt.
 

Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már a déli órákban biztossá vált: ma is új melegrekord született Magyarországon

Már a déli órákban biztossá vált: ma is új melegrekord született Magyarországon

Már a déli órákban biztossá vált, hogy új melegrekord születik ma Magyarországon, miután Budakalászon egészen 40 fokig emelkedett a hőmérséklet - tudósított a HungaroMet Zrt. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a jövő hét elején a hőmérséklet már biztosan eléri a 40 Celsius-fokot. A forróság kedden tetőzik, majd a jövő hét közepén érkező hidegfront hoz záporokat, zivatarokat és enyhülést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli vészhelyzet Magyarországon: már a katonákat is be kellett vetni a tarthatatlan hőség miatt

Rendkívüli vészhelyzet Magyarországon: már a katonákat is be kellett vetni a tarthatatlan hőség miatt

A 40 Celsius-fokos hőhullámok miatt rendkívüli intézkedéseket és fokozott lakossági odafigyelést sürget a kormány.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 14:58
Nevet változtatott a frissen hivatalba lépett sportállamtitkár
2026. június 27. 13:46
Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket
×
×