Nevet változtatott a frissen hivatalba lépett sportállamtitkár

Sportállamtitkári kinevezése kapcsán a sajtóban számos változatban megjelent a korábbi kiváló öttusázó, az elmúlt években újságíróként ismert Kálnoki-Kiss Attila neve, most azonban érdekes fejlemény látott napvilágot.

Kiderült ugyanis, hogy maga az érintett bár hosszú évek óta Kálnoki Kis Attilaként írja magát, Szoboszlai-könyvének címlapján is így szerepel, azonban ez helytelen írásmód, erre márpedig úgy derült fény, hogy kinevezésekor a Belügyminisztériumnál hivatalos formában kellett megjelennie mindennek, így a nevének is.

Maga Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár egy rövid videóban tárta fel, hogy eddig rosszul használta a nevét, mostantól azonban felveszi hivatalos nevét, és kötőjellel, két s-sel írja.

Érdekesség, hogy személyi igazolványában is helyesen szerepel a neve, kötőjellel, két s-sel.

„Ennélfogva ez a hivatalos nevem, kötőjellel és két s-sel, úgyhogy mostantól kénytelen vagyok ezt használni” – mondta rövid videoüzenetében az egykori öttusa-világbajnok.