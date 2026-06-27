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Szántó Dávid, a Belügyminisztérium sportért felelõs helyettes államtitkára, Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, Kálnoki-Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelõs államtitkára, Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok úszó, Keszthelyi Rita olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok vizilabdázó, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Brent Nowicki, a vizes sportokat tömörítõ nemzetközi szövetség (World Aquatics) ügyvezetõ igazgatója (b-j) a 2027-es budapesti vizes világbajnokságról tartott budapesti sajtótájékoztatót követõen az MVM Dome-ban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Nevet változtatott a frissen hivatalba lépett sportállamtitkár

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Épp kinevezése kapcsán derült fény arra, hogy saját maga is rosszul használta a nevét Kálnoki-Kiss Attila.

Sportállamtitkári kinevezése kapcsán a sajtóban számos változatban megjelent a korábbi kiváló öttusázó, az elmúlt években újságíróként ismert Kálnoki-Kiss Attila neve, most azonban érdekes fejlemény látott napvilágot.

Kiderült ugyanis, hogy maga az érintett bár hosszú évek óta Kálnoki Kis Attilaként írja magát, Szoboszlai-könyvének címlapján is így szerepel, azonban ez helytelen írásmód, erre márpedig úgy derült fény, hogy kinevezésekor a Belügyminisztériumnál hivatalos formában kellett megjelennie mindennek, így a nevének is.

Maga Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár egy rövid videóban tárta fel, hogy eddig rosszul használta a nevét, mostantól azonban felveszi hivatalos nevét, és kötőjellel, két s-sel írja.

Érdekesség, hogy személyi igazolványában is helyesen szerepel a neve, kötőjellel, két s-sel.

„Ennélfogva ez a hivatalos nevem, kötőjellel és két s-sel, úgyhogy mostantól kénytelen vagyok ezt használni” – mondta rövid videoüzenetében az egykori öttusa-világbajnok.

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sportállamtitkárság

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kálnoki-kiss attila

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