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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Letartóztatásban Fonyód volt fideszes polgármestere

Infostart / MTI

A volt polgármester ellen gazdasági csalás és pénzmosás a vád. A rendőrség kihallgatta majd őrizetbe vette az egykori településvezetőt, a Kaposvári Járásbíróság pedig pénteken elrendelte a letartóztatását.

Letartóztatta Fonyód volt fideszes polgármesterét a Kaposvári Járásbíróság pénteken – közölte a Kaposvári Törvényszék szóvivője.

Vadócz Attila tájékoztatása szerint a kényszerintézkedés egy hónapra szól, elrendelését a bíróság azzal indokolta, hogy

a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye.

Az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezett a végzés ellen, így a letartóztatásról másodfokon a Kaposvári Törvényszék határoz – tette hozzá a szóvivő.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a kényszerintézkedésre tett vádhatósági indítványról csütörtöki közleményében azt írta: az egykori településvezetőt egy önkormányzati tulajdonban lévő kft. sérelmére megvalósított gazdasági csalás, illetve pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd vette őrizetbe a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kiemelték, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi még polgármesterként 2019 és 2023 között olyan, a kft. által megkötött, elsősorban zöldterületkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos szerződéseket ellenjegyzett, amelyekről tudta, hogy azok színlelt szolgáltatásokról szólnak, mivel a szerződésben foglaltakat ténylegesen az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. vagy más vállalkozó végezte el.

Az ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel állók, többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég szerepelt szerződő félként – tették hozzá, rámutatva,

a gyanúsított ezzel a módszerrel 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a kft.-nek.

Kitértek rá, a volt polgármester pénzmosást azzal követhetett el, hogy a gyanú szerint rávette egyik rokonát, hogy olyan bankszámla nyitásában közreműködjön, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek.

A kifizetések után arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára utalt több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében – fűzték hozzá.

A főügyészség megjegyezte, a férfit szoros ügyészségi és rendőrségi együttműködésben, közel másfél éve folyó nyomozás eredményeként vették őrizetbe.

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