Újabb mentőszolgálat indult

A Katolikus Karitász küldetéséhez hozzátartozik, hogy rászorulóknak, betegeknek, katasztrófahelyzeti károsultaknak segítsen, és ebbe a küldetésbe beletartozik az is, hogy az egészségügyi téren is feladatot, szolgálatokat vállal. Ilyen volt korábban például az életvédelmi tevékenységünk, vagy az orvosmisszió, ami határon túl tevékenykedik. Ez bővült most egy újabb szolgálattal – mondta az InfoRádióban a Katolikus Karitász országos igazgatója.

A Karitász mentőszolgálat már megkapta a hivatalos engedélyt és működik. Két fő tevékenységet láthat el:

mentési tevékenységet az Országos Mentőszolgálat irányításával, illetve

rendezvényeken biztosíthat egészségügyi felügyeletet.

„A mentési tevékenység miatt indítottuk ezt a szolgálatot, de a legnagyobb értéke és különlegessége, hogy önkéntes alapú. A résztvevő, feladatot vállaló orvosok, ápolók, mentőtisztek, gépészek mind önkéntesen vállalják azt, hogy működtetik ezt a mentőszolgálatot. Létrehoztunk egy olyan mentőautót, amely betegszállítást nem végez, azonban minden más esetben sürgősségi ellátást el tud látni. Kiegészítő szolgáltatásként tekintünk arra, hogy ott, ahol szükség van, ezt be tudják vetni, és ezért nagyon szorosan együttműködünk majd az Országos Mentőszolgálattal” – fogalmazott az igazgató.

Járművük egy mentőautóvá alakított pickup, amellyel sürgősségi ellátást tudnak biztosítani, minden szükséges életmentési eszközt tartalmaz, és négy személy is tud utazni benne.

A működés két forrásból igyekeznek biztosítani:

egyrészt az önkéntesek révén úgymond közösségi mentőautóként üzemel az ellátás,

másrészt támogatók, magánszemélyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mentőautó működni tudjon.

A távlati cél Zagyva Richárd szerint az, hogy minél több szolgálatot tudjanak vállalni, az önkéntesek száma is gyarapodjon, és esetleg a jövőben bővítsék a szolgálatot, illetve hogy olyan autóra váltsanak, ami betegszállításra is alkalmas.

A cikk Szabó S. Gergő interjúja alapján készült.