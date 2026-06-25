Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tónál, és a helyzet várhatóan gyorsan romlani fog, miután a vízügy meteorológiai adatok alapján készülő hosszú távú, több hónapos előrejelzései nemhogy jobbak, hanem egy picit kedvezőtlenebbek lettek most – mondta az InfoRádióban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A július is és az augusztus is melegebb és szárazabb lesz az átlagosnál, illetve annál is, amit a tavasszal még előre jeleztek a szakemberek.

Minden érdekelt fél javítani szeretne a Velencei-tó helyzetén, folyamatosak a tervezések a vízpótlásra, az irányítást már átvette az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Az elmúlt években többször is volt olyan, hogy a hajnali órákban a vízügy úgynevezett truxorai kimentek a vízre és levegőztették azt, hogy minél jobb legyen az oxigénellátás, javítsák a vízi élőlények túlélési esélyeit. „Erre most egyre kevesebb az esély, mert nagyon-nagyon alacsony a víz” – jegyezte meg Siklós Gabriella, hozzátéve, hogy szárazulatok is kialakulnak ilyenkor a tóban azokon a részeken, ahonnan teljesen eltűnik a víz.

A drónnal készült felvételen a Napsugár strand partszakasza Agárdon 2026. június 23-án. Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetõk döntése alapján az idei szezonban több strand sem üzemel. MTI/Vasvári Tamás

A tónak jelenleg nincs vízutánpótlása, hiszen víz nem érkezik bele sem csapadék formájában, sem pedig a belevezető vízfolyásokból.

„Május elején volt egy hétvége, biztos sokan emlékeznek rá, mert erre tudunk csak emlékezni ezekben a napokban, amikor egész hétvégén esett az eső. Akkor például a Velencei-tó vízgyűjtőjére átlagban 31 milliméter csapadék esett, ami nagyon komoly és tisztességes mennyiségnek tűnik, de annyira száraz a talaj, hogy egész egyszerűen nem is tud odafolyni a tóba a vízgyűjtőn keresztül a víz, mert a talaj azonnal benyeli a szárazság miatt, és nem jut el a csapadék a kisebb csatornákba vagy vízfolyásokba” – fogalmazott Siklós Gabriella.

A Balatonnál jobb a helyzet.

A vízügy 105 éves mérései alapján ez idő alatt 16 évben is alacsonyabb volt a vízszint az idén június végén tapasztalhatónál. A 2000-es évek első hat évében például volt egy olyan időszak, amikor szinte minden évben alacsonyabb átlagos vízállással „indultak” a Balatonnál.

„Fontos hangsúlyozni, hogy mind a két tó vízgyűjtője viszonylag sekély, illetve viszonylag kicsi, a balatoni azért nyilván jóval nagyobb, de még ezt sem mondható egy hatalmas vízgyűjtőnek. És ezeken olyan csapadékhiányunk van, hogy például a Balatonnál az elmúlt egy évben 9 hónapban 70-80 százalékkal kevesebb eső esett a vízgyűjtőre, a Velencei-tó vízgyűjtőjén pedig az elmúlt egy évben 11 hónapban esett 80-90 százalékkal kevesebb volt a csapadék. Ezek nagyon beszédes számok” – jelentette ki a szóvivő.

A Balatonnál azért jobb valamivel a helyzet, mert ott a júniusi csapadékátlagnak most már a 46 százaléka megvan, ennek már szinte örülnek a vízügynél.

A velencei-tavi strandok nyilvánvalóan bajban vannak: ha az ember kimegy a partra, akkor látja, hogy a gyerekfürdetők gyakorlatilag szárazon vannak. Siklós Gabriella szerint

augusztusra a Balatonnál is lesz ilyen,

de azt azért fontos tudni, hogy a strandokat az önkormányzatok felügyelik, illetve üzemeltetik, ahhoz a vízügynek nincsen köze. Mindazonáltal a párolgás ahogy a Velencei-tónál, úgy a Balatonnál is nagyon komoly tényező nyáron, és ilyen melegben pedig ez akár napi egy centiméter is lehet, tehát mindenképpen látható és érzékelhető lesz ez majd a szezon vége felé – tette hozzá.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.