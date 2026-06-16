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A drónnal készült felvételen a siófoki Fõ tér, középen a víztoronnyal 2024. április 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Siófok elébe megy a káosznak a Balatonnál

Infostart / MTI

Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterülethasználatért – közölte a somogyi önkormányzat közleményben.

Azt írták, a Siófok vigyáz Rád, Te is vigyázz Rá! címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira.

A tóparti város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a PLÁZS Nyár Kft-vel – sorolja a közlemény.

Siófok több mint egy nyári úti cél, „egyszerre otthon, közösségi tér, találkozási pont és a Balaton egyik legfontosabb kapuja” – hívták fel a figyelmet. Közös felelősségnek nevezték, hogy tiszták, biztonságosak és élhetőek maradjanak a város közterei, sétányai, parkjai, strandjai és más közösségi helyszínek.

Siófok hangulatát nemcsak az épületek, a programok, az esti szórakozás vagy a Balaton látványa határozza meg, hanem az is, hogyan viselkednek egymással és környezetünkkel az emberek. A város külön megszólítja a fiatalokat, arra kérve őket, használják a #SiofokONbiztonsagban jelölést és készítsenek tartalmakat, amivel példát mutatnak a követőiknek.

Felhívják a figyelmet, hogy a közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. A szabályszegőkkel szemben figyelmeztetést, helyszíni intézkedést, bírságot, vagy hivatalos hatósági eljárást is kezdeményezhetnek, azonban a cél elsődlegesen nem a büntetés, hanem az, hogy Siófok továbbra is olyan hely maradjon, ahol jó élni, találkozni, kikapcsolódni és feltöltődni – áll a közleményben.

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