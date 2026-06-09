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Budapest, 2023. május 20.A Dél-budai Centrumkórház-Szent Imre Egyetemi Oktatókórház épületei Újbudán, a Tétényi úton.
Nyitókép: Nagy Zoltán, MTI/MTVA

Új vezetők a dél-budai Szent Imre Egyetemi Oktatókórház élén

Infostart / MTI

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette: az eddigi főigazgató nyugdíjba megy, és új megbízott igazgató, valamint orvosigazgató került az intézmény élére.

Járai Zoltán vezeti hétfőtől a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat megbízott igazgatóként, az intézmény orvosigazgatói feladatait Kerkovits András látja el, az eddig főigazgató, Bedros J. Róbert nyugdíjba megy – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azt írta, hogy a két új vezetővel hétfőn tartott megbeszélést az Egészségügyi Minisztériumban, és áttekintették a kórház helyzetét és problémáit.

A kórház közelmúltja nem volt mentes a komoly működési zavaroktól; példaként említhető „a sürgősségi osztály működését veszélyeztető személyi állomány problémája”, illetve a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása – írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette: a fenti okokból is indokolt a váltás az intézmény élén, valamint az új, transzparens, a dolgozókat megtartani képes vezetési stílus kialakítása.

„A vezetőváltás szükségességével az intézmény eddigi főigazgatója, dr. Bedros J. Róbert is egyetért, aki bejelentette nyugdíjba vonulását ma délután” – közölte a miniszter hétfőn.

A két új kórházvezetőnek az intézmény irányításának átvétele és új alapokra helyezése mellett az eddigi működés átvilágítása, valamint hibáinak feltárása is feladata lesz – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Új vezetők a dél-budai Szent Imre Egyetemi Oktatókórház élén

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