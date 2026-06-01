Csúnya baleset az M0-s és az 1-es közötti lehajtón

A magyar kis- és középvállalati szektor előtt álló legnagyobb kihívás a termelékenységi lemaradás – többek között erről beszélt Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) új elnöke a Portfolio-nak adott interjújában. A szervezet új vezetője szerint a következő ciklusban a VOSZ szerepe érdemben átalakul: a hangsúly a formális konzultációról a proaktív, valós vállalati adatokon nyugvó és döntés-előkészítő érdekképviseletre helyeződik át. Az elnök a kkv-k termelékenységének javítását, a vállalkozói visszajelzések strukturált összegyűjtését, értékelését és szakpolitikai becsatornázását, az országosan aktivált hálózat erősítését, valamint a gazdasági növekedés elindítását szolgáló program mihamarabbi kidolgozását nevezte a legfontosabb prioritásoknak. Az új elnöki program célja, hogy a VOSZ a gazdaságpolitikai döntéshozatal megkerülhetetlen szereplőjévé váljon.