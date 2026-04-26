Tüzek gyúltak az ország több pontján

Nyírkarászon, a Rákóczi út közelében egy fiatal akácos aljnövényzete gyulladt meg mintegy tizenkét hektáron. A tüzet a kisvárdai, mátészalkai és nyíradonyi hivatásos egységek oltják a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett - írja a katasztrófavédelem.

Hasonlóan súlyos helyzet alakult ki Boldogkőújfalu külterületén is, ahol tíz hektáron ég az erdő aljnövényzete; itt az encsi és a gönci tűzoltók végzik a beavatkozást.

Hajdúhadházon, a Gáborkert dűlőnél egy lakóépület melletti területen keletkezett tűz, amely a ház tetőszerkezetére is átterjedt, a lángokat a hajdúböszörményi és debreceni rajok fojtották el.

Törökszentmiklóson egy fa szerkezetű filagória égett a Hegedűs utcában, a tűz két szomszédos lakóház tetejét is károsította. A szolnoki hivatásos és helyi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a továbbterjedést, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Békéscsabán, a Csokonai utcában egy parasztház teraszán gyulladtak meg berendezési tárgyak; a helyi tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, a helyszínre a mentők is kiérkeztek.