Óriási csonttal vonul nyugalomba Tico

Tico élete a születésétől fogva a rendőrséghez kötődött: hét testvérével együtt ő volt az első alom, amely részt vett a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) speciális kölyökkutya-nevelési programjában. A média által is szorosan követett eb már kilenc hónaposan rendkívüli ösztöneivel tűnt ki, így egyenes út vezetett számára a kábítószer-kereső szakágba - írja a police.hu.

A négylábú detektív részt vett egy három évvel ezelőtti, 62 kilogrammos kábítószerfogásban, amelynek értéke meghaladta a 367 millió forintot.

Nyugdíjba vonul a kábítószerkereső kutya.

Pályafutása alatt több mint ezer bűnügyi helyszínen segítette a nyomozók munkáját. 2019-től a KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztályának oszlopos tagjaként dolgozott.

A dandártábornoki búcsúztatón elhangzott: Tico nemcsak kiváló szaglásával, hanem

barátságos természetével is belopta magát kollégái szívébe,

az egység valóságos kabalájává vált. Gazdája szerint Tico az elmúlt évtizedben mindig a legjobb tudása szerint felelt meg a hivatásos szolgálat követelményeinek.

A nyugdíjba vonuló rendőreb érdemeit emléklappal és egy jelképes óriás csonttal ismerték el a KR NNI központjában. Tico a jövőben pihenéssel tölti napjait, de öröksége a speciális nevelési program sikereként tovább él a rendőrségi kutyás állományban.