Nyugfdjba vonul a 11 éves négylábú nyomozó.
Nyitókép: police.hu

Óriási csonttal vonul nyugalomba Tico

Infostart

Ünnepélyes keretek között búcsúztatták el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egyik legeredményesebb munkatársát, Ticót. A 11 éves malinois kábítószer-kereső kutya közel 1200 helyszínnel a háta mögött, április 15-ével fejezte be aktív szolgálatát.

Tico élete a születésétől fogva a rendőrséghez kötődött: hét testvérével együtt ő volt az első alom, amely részt vett a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) speciális kölyökkutya-nevelési programjában. A média által is szorosan követett eb már kilenc hónaposan rendkívüli ösztöneivel tűnt ki, így egyenes út vezetett számára a kábítószer-kereső szakágba - írja a police.hu.

A négylábú detektív részt vett egy három évvel ezelőtti, 62 kilogrammos kábítószerfogásban, amelynek értéke meghaladta a 367 millió forintot.

Nyugdíjba vonul a kábítószerkereső kutya.
Pályafutása alatt több mint ezer bűnügyi helyszínen segítette a nyomozók munkáját. 2019-től a KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztályának oszlopos tagjaként dolgozott.

A dandártábornoki búcsúztatón elhangzott: Tico nemcsak kiváló szaglásával, hanem

barátságos természetével is belopta magát kollégái szívébe,

az egység valóságos kabalájává vált. Gazdája szerint Tico az elmúlt évtizedben mindig a legjobb tudása szerint felelt meg a hivatásos szolgálat követelményeinek.

A nyugdíjba vonuló rendőreb érdemeit emléklappal és egy jelképes óriás csonttal ismerték el a KR NNI központjában. Tico a jövőben pihenéssel tölti napjait, de öröksége a speciális nevelési program sikereként tovább él a rendőrségi kutyás állományban.

Lefoglalt egy iráni hajót az amerikai haderő - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik,az európai és az amerikai határidős indexek pedig esnek.

Terrortámadás történt Ukrajnában! Kijev szívében csapott le a támadó - Zelenszkij is megszólalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.

US navy attacks and seizes Iranian cargo ship, with peace talks due to take place in Pakistan

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, "our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engineroom". The US has released footage of the attack.

