Deepfake deep learning fake news generator modern internet technology concept.
Nyitókép: Getty Images/Userba011d64_201

Hét másodperces, deepfake videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia

Infostart

Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció” kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.

A 2026-os országgyűlési választáson több mint kétszázezer fiatal állhatott először a szavazófülkében. Ők azok, akik nem a televízióból, nem az újságból, hanem rövid videókból és képernyőtöredékekből tájékozódnak a közügyekről. Egy generáció, amelynek politikai szocializációját nem a parlamenti közvetítések, hanem a TikTok algoritmusa formálta.

Hét és fél másodperc – ennyi jut egy gondolatra

Az MIT Media Lab és a Stanford Egyetem közös, tizenhárom éven át több mint negyvenezer résztvevőt követő longitudinális kutatása szerint az átlagos emberi figyelmi időablak a digitális tartalmak esetében 12 másodpercről 7,6 másodpercre csökkent. A kutatók hangsúlyozzák: ez nem a figyelem kapacitásának biológiai romlása, hanem a digitális környezet által kikényszerített alkalmazkodás eredménye. Az emberi agy nem lett gyengébb, hanem a bemeneti ingerek versenye lett intenzívebb.

Horváth Dávid ezt azzal magyarázza, hogy a bemenet (Input) szintjén a platformok állandó ingerdömpingje elfoglalja a szellemi tárolókapacitást, még mielőtt a feldolgozás (Process) elkezdődhetne. „Aki napi 3-4 órát tölt végtelen görgetéssel, az nem önállóan válogat, hanem az algoritmus által előre csomagolt valóságrészleteket kap. Mindezt folyamatosan újratervezve az alapján, hogy mennyi ideig néz egy adott tematikájú videót, annak megfelelően tervezi újra a várható tartalmi kínálatot az algoritmus” – fogalmaz a kutató. Az első választók generációja ebből a szűrt valóságból érkezett a szavazófülkébe.

A TikTok mint politikai színtér

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös médiapiaci jelentése szerint a magyar internetfelhasználók csaknem fele nem ellenőrzi a közösségi médiában talált hírek valóságtartalmát. A DataReportal platformelemzés adatai alapján a TikTok Magyarországon 2025 végére 3,4 millió tizennyolc év feletti felhasználóval rendelkezett, ami a felnőtt lakosság több mint negyven százalékát jelenti. Figyelemre méltó, hogy a magyar TikTok-felhasználók átlagéletkora harmincnyolc év – ami a régiós átlag felett van, és jelzi, hogy a platform rég nem kizárólag a Z generáció játszótere.

A választási időszakban a platform az egyik legfontosabb kommunikációs közeggé vált. A TikTok a Recorded Future News-nak adott nyilatkozata szerint 2025 decembere óta több mint háromszáz fiókot törölt, amelyek magyar választási jelölteket és megválasztott tisztségviselőket személyesítettek meg. Ezen túl hat koordinált hálózatot is felszámolt, amelyek célzottan a magyarországi politikai diskurzust próbálták manipulálni. A platform emellett új figyelmeztető címkéket helyezett el számos, a regnáló kormánypárthoz kötődő médiaszervezet tartalmán, „magyar állami ellenőrzésű médiaként” címkézve azokat.

Hamis hírolvasók, AI-generált szakértők

A NewsGuard média-hitelességi szervezet feltárása szerint egy koordinált befolyásolási művelet harmincnégy anonim TikTok-fiókkal, mesterséges intelligenciával előállított videókkal célozta a magyar választásokat. A fiókok közül huszonkettőt két nap alatt, 2026 januárjában hozták létre. Profilképük kivétel nélkül gép által generált grafikából és a magyar zászlóból állt. A hálózat videói összességében közel tízmillió megtekinést értek el.

A feltárás legmegragadóbb eleme a „BrüsszelÜzem” nevű fiók volt, amely hat összerakott híradást tett közzé – AI-generált hírolvasóval és AI-generált szakértőkkel. A hat videó összesen csaknem négyszázezer megtekinést gyűjtött. Horváth Dávid a jelenséget a magyarul kevésbé szépen fordítható, a „hazugság-tűzoltótömlő” taktikájával rokonítja. Ennek lényege, hogy nem a tartalom hitelessége a tét, hanem az áradat mennyisége. „Ahol korábban egész szerkesztőségek kellettek egy álhírciklus felpörgetéséhez, ott ma egyetlen személy, laptoppal és generatív mesterséges intelligenciával naponta száz hiteles kinézetű tartalmat képes előállítani” – mondja.

A Matrjoska-hadművelet

A NewsGuard által feltárt hálózat nem elszigetelt eset. Az úgynevezett Matrjoska-művelet – amelyet az elnevezést adó rétegzett struktúrájáról ismertek fel a The Insider és a Bot Blocker projekt kutatói – hamisított nyugati médialogókkal (Reuters, Deutsche Welle, Euronews) operált több közösségi médiaplatformon egyszerre. Ugyanaz a műveleti készlet, amelyet korábban Moldávában, Németországban, Romániában és az Egyesült Államokban is bevetettek. Az EDMO (European Digital Media Observatory, az Európai Bizottság dezinformációellenes hálózata) és a Lakmúsz – Magyarország egyetlen IFCN-akkreditált tényellenőrző szervezete – tizenhét, kizárólag 2026 márciusában létrehozott, magas elérésű TikTok-csatornát azonosított, amelyek AI-generált személyiségeket – fiatal nőt, idős professzort, focirajongót – használtak koordinált üzenetek közvetítésére.

Az Európai Bizottság a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA) alapján hivatalos eljárást indított a TikTok ellen a választási integritást érintő kockázatok miatt. De Horváth Dávid figyelmeztet: a platformok utólagos fellépése nem pótolja a prevenciót. „A TikTok háromszáz fiókot törölt – de a tízmilliós megtekinést, a már beépült narratívákat nem lehet törölni. Az információs kár visszafordíthatatlan.”

Egyik generáció sem sebezhetetlen

A Médiaunió Alapítvány „Te vagy a kulcs!” kampánya keretében végzett kísérlete, amelyben fiatalok és idősebbek próbálták elkülöníteni a valódi és az AI által előállított tartalmakat, meglepő tanulsággal szolgált. A fiatalok jellemzően technikai jelekre figyeltek – furcsa textúrák, aránytalan színek, szájmozgás és hang közötti eltérések –, míg az idősebbek a tartalom életszerűségét mérlegelték. A kísérlet eredménye: mindkét csoportban jelentős arányban fordultak elő téves ítéletek.

Kardos Ferenc, a Médiaunió ügyvezetője a kísérlet legfontosabb tanulságaként fogalmazta meg: sem a digitális bennszülöttség, sem az élettapasztalat nem jelent védelmet. A mesterséges intelligencia képes mindkettő logikáját kijátszani. Horváth Dávid ehhez hozzáteszi: a probléma nem az egyéni felhasználó tájékozatlansága, hanem az, hogy a társadalmi szintű reziliencia – az ő Multimodális Reziliencia Mátrixa (MRM) szerinti ellenállóképesség – egész egyszerűen nem épült ki. „A COVID-járvány volt a főpróba: az akkor tesztelt kommunikációs minták – a vészhelyzeti retorika, az ellenségképgyártás, a tudatos bizalomrombolás – mára a politikai kommunikáció alapértelmezett eszköztárává váltak” – mondja.

És a védekezés?

A kutató által javasolt H–E–I (Helyzet–Előrejelzés–Intézkedés) keretrendszer éppen azt a szemléletváltást képviseli, amelyet a politikai beszédben sokan hiányolnak. Először felmérjük a kiindulási információs környezet sérülékenységeit; ezután megbecsüljük a kognitív kárpotenciált – pánik, polarizáció, döntési késedelem –; végül csatornaspecifikus ellenintézkedéseket léptetünk életbe. „A puszta tényellenőrzés már nem elegendő” – vonja le a következtetést. „A társadalmi szintű védekezés kulcsa a feldolgozási folyamat tudatosítása és a módszeres ellenállóképesség fejlesztése. De ehhez először el kellene ismerni, hogy ez a probléma létezik – és erről a 2026-os kampányban senki nem beszélt.”

