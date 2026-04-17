2026. április 17. péntek
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a Krisztinavárosi Bölcsödében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Újabb parlamenti mandátum lett a Tisza Pártté

Infostart / MTI

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Tolna vármegye 2. számú, dombóvári székhelyű egyéni választókerületében.

A Tolna vármegye 2. számú választókerületében a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 422 szavazattal vezetett Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) Szijjártó Gábor (Tisza) előtt. A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Szijjártó Gábor 20 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 433-at (45,07 százalék).

Ugyancsak az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksainak összeszámlálása után lett biztos a Tisza Párt győzelme Baranya megye 3-as számú, Mohács központú választókerületében is – adta hírül a Telex. A tiszás Rózsehegyi Áron a múlt vasárnapi eredmények közlésekor 889 szavazattal vezetett a fideszes Hargitai Jánossal szemben,

ami most pénteken még tovább nőtt.

A végső, 100 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje, Rózsahegyi Áron 48,43 százalékkal (25 405 szavazat) győzte le a Fidesz–KDNP jelöltjét, Hargitai Jánost, aki a szavazatok 44,47 százalékát (23 328) szerezte meg. Vagyis a tiszás jelölt 2077 szavazat különbséggel nyerte el a mandátumot. A mi hazánkos Ipacs Sándor 5,78 százalékkal végzett a harmadik helyen.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Lakhatási engedély feltételei 2026-ban: itt a szükséges kérelem és a kivitelezői nyilatkozat

Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

