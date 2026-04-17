Újabb parlamenti mandátum lett a Tisza Pártté

A Tolna vármegye 2. számú választókerületében a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 422 szavazattal vezetett Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) Szijjártó Gábor (Tisza) előtt. A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje nyert és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Szijjártó Gábor 20 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 433-at (45,07 százalék).

Ugyancsak az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók voksainak összeszámlálása után lett biztos a Tisza Párt győzelme Baranya megye 3-as számú, Mohács központú választókerületében is – adta hírül a Telex. A tiszás Rózsehegyi Áron a múlt vasárnapi eredmények közlésekor 889 szavazattal vezetett a fideszes Hargitai Jánossal szemben,

ami most pénteken még tovább nőtt.

A végső, 100 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje, Rózsahegyi Áron 48,43 százalékkal (25 405 szavazat) győzte le a Fidesz–KDNP jelöltjét, Hargitai Jánost, aki a szavazatok 44,47 százalékát (23 328) szerezte meg. Vagyis a tiszás jelölt 2077 szavazat különbséggel nyerte el a mandátumot. A mi hazánkos Ipacs Sándor 5,78 százalékkal végzett a harmadik helyen.