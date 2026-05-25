Magyar Péter: a többség az államfő távozását várja – a nap hírei

Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta: a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sulyok Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található még az aktív politikusok között is. Egy közvélemény-kutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, hogy csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupcióellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette.

A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölte az új magyar kormány bejelentését, miszerint visszavonja Magyarország kilépését a bíróság működését biztosító Római Statútumból. A részes Államok Közgyűlésének elnöksége gratulált Magyarország kormányának a döntéshez, melyet elengedhetetlennek nevezett a legsúlyosabb bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosításához, a nemzetközi jogrend megerősítéséhez és a multilaterális intézmények támogatásához.

A magyarországi repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan – reagált a Mol a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása.

Megindulhatott a forgalom a kelenföldi vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt és fennakadásokat okozó mozdonyt – közölte a Mávinform. Az incidensben személyi sérülés nem történt. A katasztrófavédelem a mozdony elvontatását követően engedélyezte a felsővezeték visszakapcsolását. Ennek köszönhetően fokozatosan csökkennek a késések és hétfő éjszaka helyreállhat a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon.

Az állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények zavartalan megszervezését ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta: a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás eddig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet hatással semmilyen határozat. A miniszter emlékeztetett: a versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása.

Lemondott a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután Demeter Andrásról trágár nyelvezetű hangfelvétel jelent meg. A hétfőn nyilvánosságra került felvételen Demeter András egy 2012-es ügyészségi kihallgatásán trágár szavakkal jelentette ki, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. A legfőbb ügyészség a Román Rádió chisinaui regionális stúdiójának korrupciógyanús beszerzése ügyében hallgatta ki a lemondott minisztert, aki 2012-ben a közrádió elnök-vezérigazgatója volt.

Diákok százai tüntettek Isztambulban a liberális szemléletéről ismert Bilgi Egyetem bezárása ellen. A magánegyetem működésének leállítását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el arra hivatkozva, hogy az intézmény oktatási színvonala nem megfelelő. A több mint húszezer hallgatót oktató egyetem bezárásáról közvetlenül a vizsgaidőszak előtt döntöttek. A török elnök hétfőn visszavonta az isztambuli Bilgi Egyetem bezáratásáról hozott döntését.

Ukrán döntéshozatali központok és parancsnokságok támadását helyezte kilátásba az orosz külügyminisztérium a sztarobilszki szakközépiskolát ért dróntámadás után. A közlemény szerint az orosz fegyveres erők rendszeres csapásokat indítanak az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalatai ellen. Arra figyelmeztették a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai képviseletek is, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost.

Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség. Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovy Varyban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy köze lenne kábítószerkereskedele,hez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját.

A XIV. Leó pápa első enciklikájában a mesterséges intelligencia felelős használatára hívja fel a figyelmet. A Vatikán által ma közzétett dokumentum szerint az AI-t az emberiség szolgálatába kell állítani, nem pedig a hatalmi érdekek eszközeként használni. A „Magnifica humanitas” című enciklika a digitális forradalom társadalmi, munkaerőpiaci és nemzetközi hatásait elemzi, és hangsúlyozza: a technológiai fejlődés nem válhat kevesek uralmi eszközévé. A dokumentum kiemeli azt is, hogy nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg igazolhatná a háborút.