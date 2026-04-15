2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Napsütötte szőlőfürt, borszőlő.
Nyitókép: Pixaby

Bezár a Balaton ikonikus borászata

Infostart

A balatonboglári borgazdaság és feldolgozó június 30-án bezár, a termelés más telephelyen folytatódik tovább.

Az elmúlt évtizedekben az alapanyag-ellátás átalakulása fokozatosan leszűkítette a szőlőfeldolgozó üzem működési lehetőségeit. A 70-es években épült feldolgozó kapacitása jelentős, amely napjainkban már nem használható ki.

Az üzembezárás huszonhat munkavállalót érint – áll a cég közleményében.

A társaság számára kiemelt szempont, hogy az érintett kollégákkal szemben felelős és támogató módon járjon el.

A szőlőfeldolgozás a borvidéken belül más telephelyen változatlan mennyiségben és a legmagasabb minőségi sztenderdek fenntartásával folytatódik.

A BB márka és termékei továbbra is változatlanul jelen lesznek a boltok polcain.

A Balatonboglári Borgazdaság története az 1950-es évek közepén kezdődött, amikor a Balaton déli partján nagyszabású szőlőtelepítések indultak, hogy a gyorsan fejlődő balatoni régiót megbízható szőlő- és borkínálattal lássák el – olvasható a borgazdaság honlapján.

1956-ban több kisebb birtok összevonásával jött létre a Balatonboglári Állami Gazdaság, ahol az országban az egyik legnagyobb területen folyt szőlőtermesztési kísérlet, szaporítóanyag-termelés, majd borászati feldolgozás – ez a gazdaság lett a mai Balatonboglári Borgazdasági Zrt. közvetlen elődje.

Erre a feladatra szervezték meg 1956-ban a Balatonboglári Állami Gazdaságot, a későbbi Borgazdaság elődjét. A hely adottságai ideálisak voltak: a tó közelsége miatt gyorsan felmelegedő levegő, védett domboldalak, lösz- és vályogtalaj, és egy akkor még bővülő szőlőterület, amelyet tudatosan kezdtek átültetni korszerű ültetvényekké.

A hetvenes évek elején indult el a feldolgozó üzem. A feladata egyszerű volt: a beérkező nagy mennyiségű szőlő gyors, oxidációtól védett, akkor modernnek számító, reduktív feldolgozása. Az innen kikerülő első, piacra került bor egy Csabagyöngye volt, amely 1972-ben Budapesten, az első borvilágversenyen ezüstérmet nyert. Ezzel a Borgazdaság nemzetközi szakmai láthatóságot is szerzett. A reduktív technológia – hidegen tartott must, zárt tartály, kontrollált erjesztés – akkor újdonságnak számított, és Balatonboglár lett az egyik olyan hely, ahonnan ez a szemlélet elterjedt az országban.

A nyolcvanas évekre a Borgazdaság a nagyüzemi szőlőtermelés és feldolgozás mögé borexportot is épített. Szállítottak a Szovjetunióba, az NSZK-ba, az NDK-ba, volt olyan év, amikor a kivitt mennyiség meghaladta a belföldi eladásokat. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján „BB-snek menni” egyet jelentett azzal, hogy kiszámítható, egész éves munka jutott a szezonális balatoni vendéglátás mellett.

A rendszerváltás a borgazdaságot sem kerülte el.

Az állami gazdaságból 1993-ban jött létre a Balatonboglári Borgazdasági Rt., később Zrt., és a cég magántulajdonba került, miközben megtartotta a BB rövidítést, amely addigra országos márkanév lett.

A vevő egy ausztriai bor- és pezsgő nagyüzem volt.

A 2010-es évekre a BB márka országos szinten is az egyik legismertebb piaci bor- és pezsgőmárkává vált. A megváltozott szőlészeti- és borászati piac, valamint az alapanyag‑ellátási környezet következtében azonban a balatonboglári üzem kapacitása a jelenlegi körülmények között már nem használható ki, ezért 2026. június 30-án befejezi működését balatonboglári borászati és feldolgozó telephelyünk. A BB márka piaci jelenléte változatlan marad, a szőlőfeldolgozás és a termelés a borvidéken belül más telephelyeken folytatódik tovább – olvsható a honlapon.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

Két párban dőlt el az elődöntőbe jutás kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon a Liverpool ellen kezdett 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelt a kezdő tizenegyben.
Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

A török elnökkel is beszélt Magyar Péter

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzik, Magyar Péternek nekimegy Kaczynski

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az EB, Magyarország majd hozzájuthat a forrásokhoz

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Választás 2026: kulcsfontosságú tárgyalások jönnek

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Ezen az eldugott településen él a legendás sztárpár: fákat ültet a Modern Hungária egykori énekese

A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

