Egy 76 éves elítélt lányhálózatot segített működtetni

Emellett a Veszprémi Járásbíróság Balatonfüredi Törvénykezési Helye 2 820 000 forint vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, valamint kötelezte 56 000 forint bűnügyi költség megfizetésére. Az ügy két balatonfüredi éjjeli klubban folytatott prostitúciós tevékenységgel függ össze.

Az I. rendű vádlottal szemben az eljárást a bíróság 2025 novemberében megszüntette, mivel a férfi elhunyt.

A balatonfüredi, 62 éves III. és 58 éves IV. rendű vádlottakat a bíróság már egy 2024 júniusában jogerőre emelkedett ítéletben, társtettesként elkövetett prostitúció elősegítésének bűntette miatt 2 év – 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 625 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint velük szemben 2 180 000 forint vagyonelkobzást rendelt el.

Ugyanebben a jogerős ítéletben a 30 éves, Győr környéki településről származó VI. rendű vádlottat kerítés és prostitúció elősegítésének bűntette miatt – bűnsegédként – 1 év 6 hónap, 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, továbbá 1 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélték.

A 29 éves budapesti VII. rendű vádlott 150 000 forint pénzbüntetést kapott, míg a 62 éves kislődi VIII. rendű vádlottat megrovásban részesítették.

Egy másik, 2024 októberében hozott jogerős ítéletben a 28 éves kaposvári II. rendű vádlottat részben bűnsegédként, részben társtettesként elkövetett prostitúció elősegítése miatt 8 hónap – 1 év 4 hónap próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélték.

Az V. rendű vádlott 2020 nyarán bérbe adott egy balatonfüredi night clubként működő épületet az I. rendű vádlottnak, a hozzá tartozó szobával együtt. A vádlott többször megjelent a helyszínen, és tudomást szerzett arról, hogy az épületben prostitúciós tevékenység is folyik.

Egy másik balatonfüredi night clubot a III. és IV. rendű vádlottak adtak bérbe előbb az I., majd a II. rendű vádlottnak. A III. rendű vádlott karbantartási, a IV. rendű vádlott takarítási munkák miatt többször járt a helyszínen, ahol észlelték, hogy

a bárban prostitúció zajlik. Az általuk bérbe adott, bordélyházként is működő ingatlan bérleti díjából legalább 4 360 000 forint bevételük származott.

A klubban a VI. és – eltérő időszakban – a VII. rendű vádlott pultosként dolgozott. Munkájukkal hozzájárultak a bordélyház működtetéséhez: átvették a szexuális szolgáltatások ellenértékét, illetve kifizették a prostituáltakat, így közvetlen kapcsolatba kerültek az I. rendű vádlott által foglalkoztatott nőkkel és a működtetésben részt vevő személyekkel.

Az I. rendű vádlott működtetése során a szexuális szolgáltatásokat nemcsak a bárban, hanem telefonos vagy személyes egyeztetés után külső helyszínen is igénybe lehetett venni.

A kiválasztott prostituáltakat az I. rendű vádlott vagy a VI. rendű vádlott szállította ki. A szolgáltatás díjának felét a prostituáltak kapták, a másik fele az I. rendű vádlottat illette. A VI. rendű vádlott tisztában volt azzal, hogy prostitúciós szolgáltatás nyújtása céljából szállítja a nőket, és munkabére révén közvetetten részesült a bevételből.

A 2020 szeptemberében bevezetett járványügyi korlátozások miatt az I. és az V. rendű vádlott megállapodtak abban, hogy a prostitúciót folytatni kívánó nők az V. rendű vádlott veszprémi lakásaiba költöznek, és ott dolgoznak tovább. Az V. rendű vádlott két lakást adott bérbe 120 000 forint/lakás/hó díjért. A nők internetes partnerkereső oldalakon hirdették magukat, a hirdetések elkészítésében az I. és a VI. rendű vádlott segített.

Ebben az időszakban a nők maguk határozták meg a szolgáltatások díját, de a bevétel 50 százalékát átadták az I. rendű vádlottnak. Az ügyfeleket a lakásokban fogadták, miközben az I. és a VI. rendű vádlott ellenőrizte a forgalmat, a bevételeket és felügyelte a tevékenységet. Az V. rendű vádlott az ingatlanok ilyen célú bérbeadásából legalább 1 320 000 forint bevételre tett szert.

Miután 2021. szeptember 3-án rendőri intézkedés történt az I. rendű vádlottal szemben, az egyik – bizonyítottan szexuális szolgáltatást nyújtó – táncosnőt a VIII. rendű vádlott fizette ki, aki tudott arról, hogy élettársa a klubot bordélyházként is működteti.

Az V. rendű vádlottal szemben hozott ítélet nem jogerős. A vádlott és védője fellebbezést jelentett be, így az ügy másodfokon a Veszprémi Törvényszék előtt folytatódik.