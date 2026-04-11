2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Zsoldoskatonaként szolgált Ukrajnában, hazatérve meg akarta ölni a testvérét

Infostart

Zárt tárgyalásra került sor a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség tiltott toborzás bűntettével és emberölés bűntettének előkészületével vádolja a terheltet.

A vádirat szerint a diszharmonikus személyiségszerkezetű, pszichopátiás életvezetésű, nárcisztikus személyiségjegyekkel rendelkező terhelt többször volt agresszív a hozzátartozóival szemben, büntetőeljárás is indult emiatt ellene – olvasható a birosag.hu oldalon.

A munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező vádlott 2023 áprilisában önkéntes zsoldoskatonaként katonai szolgálatra szerződött az ukrán fegyveres erőkhöz. Szerződése megszűnését követően visszatért Magyarországra, ahol a határrendészeti kirendeltség feljelentéssel élt ellene.

A vádlott személyiség-szerkezetéből eredő alkalmazkodási zavara, dühkitörésre való hajlama – egyrészt a háborús övezetben eltöltött idő, másrészt a vele szemben indult büntetőeljárás hatására – fokozódott, a családtagjaival szemben fennállt korábbi, vélt sérelmei felerősödtek.

2024. május 20-án a férfi az édesanyja lakásán tartózkodott, amikor meglátott egy fényképet a testvéréről és agresszívan kiabálni kezdett arról, hogy megöli a fivérét.

Amikor a családtagjai nem tudták megnyugtatni őt és az édesanyja úgy vélte, hogy a terhelt kijelentései mögött ezúttal eltökélt elhatározás húzódik, értesítette a férfi apját, aki a vádlott testvérével a helyszínre érkezett és értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség tiltott toborzás bűntettével és emberölés bűntettének előkészületével vádolja a terheltet.

A nyitókép illusztráció.

ukrajna

katona

fővárosi törvényszék

toborzás

emberölés előkészülete

tiltott

zsoldos

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Egy pillanatra most felcsillan a béke reménye a világon – Irántól Ukrajnáig, a Szentföldtől Rómáig. Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg Rómában.
 

Pietro Parolin a katolikus hívekhez: Ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben

Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció Pakisztánba

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Vasárnap indul a választás, gyakorlati tudnivalók: hol, hogyan szavazz, milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak

Vasárnap reggel megnyitnak a szavazókörök, de érdemes még indulás előtt ellenőrizni, hogy minden szükséges okmány rendben van-e, mert egy lejárt igazolvány vagy egy félreértett szabály könnyen megakaszthatja a voksolást. Összeszedtük a 2026-os országgyűlési választás legfontosabb gyakorlati tudnivalóit: ki és hogyan szavazhat, mi a teendő, ha nincs érvényes irat, hogyan működik a mozgóurna, és mit lehet tenni, ha valaki szabálytalanságot tapasztal.

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!

A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a választási rendszerrel.

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

