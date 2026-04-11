Zsoldoskatonaként szolgált Ukrajnában, hazatérve meg akarta ölni a testvérét

A vádirat szerint a diszharmonikus személyiségszerkezetű, pszichopátiás életvezetésű, nárcisztikus személyiségjegyekkel rendelkező terhelt többször volt agresszív a hozzátartozóival szemben, büntetőeljárás is indult emiatt ellene – olvasható a birosag.hu oldalon.

A munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező vádlott 2023 áprilisában önkéntes zsoldoskatonaként katonai szolgálatra szerződött az ukrán fegyveres erőkhöz. Szerződése megszűnését követően visszatért Magyarországra, ahol a határrendészeti kirendeltség feljelentéssel élt ellene.

A vádlott személyiség-szerkezetéből eredő alkalmazkodási zavara, dühkitörésre való hajlama – egyrészt a háborús övezetben eltöltött idő, másrészt a vele szemben indult büntetőeljárás hatására – fokozódott, a családtagjaival szemben fennállt korábbi, vélt sérelmei felerősödtek.

2024. május 20-án a férfi az édesanyja lakásán tartózkodott, amikor meglátott egy fényképet a testvéréről és agresszívan kiabálni kezdett arról, hogy megöli a fivérét.

Amikor a családtagjai nem tudták megnyugtatni őt és az édesanyja úgy vélte, hogy a terhelt kijelentései mögött ezúttal eltökélt elhatározás húzódik, értesítette a férfi apját, aki a vádlott testvérével a helyszínre érkezett és értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség tiltott toborzás bűntettével és emberölés bűntettének előkészületével vádolja a terheltet.

