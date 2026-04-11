Megkérte, hogy álljon arrébb, kórházban végezte

Tavaly januárban érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy autó szabálytalanul parkol Kecskeméten. A helyszínre érkező rendőrök nem találtak senkit, azonban telefonon elérték a bejelentőt, aki addigra már kórházba került sérülései miatt.

A férfi elmondta, hogy otthona előtt egy személygépkocsi akadályozta a kiállást az udvarból. Amikor megkérte a sofőrt, hogy álljon arrébb, vita alakult ki közöttük. Az ismeretlen férfi agresszívvá vált, és többször megütötte, illetve megrúgta őt, majd elhajtott. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a police.hu.

A rendőrök térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövető járművét, és megkezdték a tulajdonos felkutatását. Nem sokkal később egy benzinkúton találták meg. A 59 éves sofőrt előállították és kihallgatták garázdaság, valamint könnyű testi sértés miatt.

Az ügyben a nyomozást a napokban lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek.