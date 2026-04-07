Komoly dilemmában a Balaton egyik leglátogatottabb városa

A Balaton partján a parkolási rend kulcskérdés minden autósnak. A balatonboglári övezetek sorsa most azért került fókuszba, mert a végéhez közeledik a városközpont régóta zajló felújítása. A Vörösmarty tér rekonstrukciója során több új parkolóhelyet is kialakítottak, amelyek díjszabása körül pénzügyi dilemma alakult ki. Az önkormányzatnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy egyáltalán megéri-e pénzt kérni a parkolásért az új helyeken – számolt be a Sonline.hu.

A polgármester tájékoztatása szerint a döntés hátterében egy szigorú elszámolási szabály áll. A beruházáshoz kapott támogatás feltétele ugyanis egy ötéves fenntartási időszak, amely alatt az új parkolókat ingyenesen kellene biztosítani. Amennyiben a város mégis a díjfizetés bevezetése mellett döntene ezeken a szakaszokon, az erre a részre kapott építési költségek áfatartalmát vissza kellene utalnia.

A városvezetésnek azt kell mérlegelnie, hogy az ötéves időszak alatt beszedhető parkolási díjak többet hoznak-e a település kasszájába, mint a visszafizetendő áfa összege. Ha a bevétel elmarad a kiadástól, a városnak gazdaságosabb fenntartani az ingyenességet. A polgármester azt is megemlítette, hogy ő személy szerint az ingyenes parkolás megtartását szorgalmazza. A határidő május vége, ami egyben a műszaki átadás napja is. Mint kiderült, amíg a város többi részén marad a megszokott rend – az első félóra díjmentességével –, az új öblök szabályozása csak az átadó napján, a kihelyezett forgalmi táblákból derül majd ki.