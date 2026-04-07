2026. április 7. kedd Herman
Parking machine in the city street, evening
Nyitókép: Patrick Daxenbichler/Getty Images

Komoly dilemmában a Balaton egyik leglátogatottabb városa

Infostart

Választás elé került a balatonboglári önkormányzat az megújuló városközpont új parkolóhelyivel kapcsolatban. A Balaton egyik leglátogatottabb városában április végéig kell eldönteni, melyik forgatókönyv éri meg jobban a településnek, mert ha pénzt kérnek, nekik is fizetni kell.

A Balaton partján a parkolási rend kulcskérdés minden autósnak. A balatonboglári övezetek sorsa most azért került fókuszba, mert a végéhez közeledik a városközpont régóta zajló felújítása. A Vörösmarty tér rekonstrukciója során több új parkolóhelyet is kialakítottak, amelyek díjszabása körül pénzügyi dilemma alakult ki. Az önkormányzatnak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogy egyáltalán megéri-e pénzt kérni a parkolásért az új helyeken – számolt be a Sonline.hu.

A polgármester tájékoztatása szerint a döntés hátterében egy szigorú elszámolási szabály áll. A beruházáshoz kapott támogatás feltétele ugyanis egy ötéves fenntartási időszak, amely alatt az új parkolókat ingyenesen kellene biztosítani. Amennyiben a város mégis a díjfizetés bevezetése mellett döntene ezeken a szakaszokon, az erre a részre kapott építési költségek áfatartalmát vissza kellene utalnia.

A városvezetésnek azt kell mérlegelnie, hogy az ötéves időszak alatt beszedhető parkolási díjak többet hoznak-e a település kasszájába, mint a visszafizetendő áfa összege. Ha a bevétel elmarad a kiadástól, a városnak gazdaságosabb fenntartani az ingyenességet. A polgármester azt is megemlítette, hogy ő személy szerint az ingyenes parkolás megtartását szorgalmazza. A határidő május vége, ami egyben a műszaki átadás napja is. Mint kiderült, amíg a város többi részén marad a megszokott rend – az első félóra díjmentességével –, az új öblök szabályozása csak az átadó napján, a kihelyezett forgalmi táblákból derül majd ki.

parkolás

balaton

balatonboglár

fizetős parkolás

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak. Az amerikai elnök, keleti parti idő szerint hétfő délután a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban. Trump egyik mondatában jelentős fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben, mely szerint akár már holnap éjjel képes lenne kiiktatni a közel-keleti államot. A sajtótájékoztató idejére némileg visszaesett a főbb indexek emelkedése. A kereskedési idő végére azonban pozitívban tudtak maradni a legfontosabb amerikai indexek. Az S&P 500 árfolyama 0,45%-kal került feljebb, a Dow Jones pedig 0,36%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A Nasdaq 0,54%-os pluszban zárt.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

'Sights that no human has ever seen': Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

