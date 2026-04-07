Így zárja kampányát Orbán Viktor

A sorozat április 8-án, szerdán Sopronban folytatódik, ahol 18 órakor a Fő téren tartanak rendezvényt – olvasható a miniszterelnök közösségi oldalán.

Másnap, április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren.

Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A legfontosabb a záró esemény: április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren várják az érdeklődőket.

Ez lesz a vasárnapi választás előtti utolsó nagy esemény, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.