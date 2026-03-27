Poénból csinálják? – Fordulat nap nap után a balatoni politikai üzengetős ház életében

A Telex írt korábban arról, hogy „molinóháború” zajlik az Arács füredi városrészben található épület homlokzatán.

A politikai nézeteltérés első jeleként a felső szinten egy tiszás jelöltet népszerűsítő felirat jelent meg, amelyre válaszul az alsó erkélyre egy fideszes színekkel írt, „ezért én kérek elnézést” feliratú molinót helyeztek ki. Az üzenetváltás a napokban újabb szakaszához érkezett: a felső lakó lecserélte az eredeti hirdetést egy olyan listára, amelyen kormányzati bírálatként értelmezhető hívószavak – köztük a gödi akkugyár és a jegybanki ügyek – szerepelnek.

Erre a válasz egy „Szánalmas” molinó lett.

A tartalomváltozás következtében az alsó szinten változatlanul kint lévő bocsánatkérő felirat új értelmet nyert a helybéliek és az arra közlekedők számára.

A ház tulajdonosa, Fejes Sándor korábban úgy nyilatkozott: bár a testvérével eltérő a világlátásuk, a családi béke megőrzésére törekednek, és

a plakátokat inkább egymás ugratásának tekintik.

A Blikk még többet megtudott a testvérek véleményéről. Idézik Fejes Balázs füredi vállalkozót is.

„A nagybátyámmal nem akartunk belemenni a vitába, de nem is hagyhattuk szó nélkül, hiszen

a szabad véleménynyilvánítás a családi kötelékben is érvényes,

ezért került az ellenzéki párt plakátja alá egy humoros felirat, az általunk kedvelt politikai oldal megjelölése nélkül, amiben elnézést kértünk az emeleti Tisza pártos politikai reklám miatt.”

Balázs és nagybátyja nem gondolták volna, hogy ezzel ekkora port kavarnak, hogy a füredi családi ház plakátháborújáról idegenek által készített képek felkerülnek a közösségi oldalakra, hogy ott politikusok is (mindkét oldalról) megosztják.

Balázs szerint óriási a feszültség ma az országban, és ez már a családok szintjén is megjelent. Ám a családi kötelék nem lehet ennek a színtere semmilyen formában sem, az a béke, a szeretet helye.

A kezdeményező

„Ez a véleményem nekem is, politikáról nem szoktam, de nem is lehet beszélni a fiammal és az öcsémmel, hiszen nagyon különböznek a nézeteink, véleményeink” – mondta a lapnak Fejes Sándor festőművész, aki a Tisza Párt választási plakátját kitette otthona utcafrontjának erkélyére.

„Sejtettem, hogy a testvérem és a fiam nem hagyják szó nélkül, de úgy éreztem, ki kell tennem azt a választási molinót, amit egy tiszás gyűlésen szereztem pár hete.

Bármi is lesz a választás eredménye ezt a kampányidőszakot, a megosztottságot,

a gyűlöletet le kell zárni, mert ez nagyon káros a polgárok mentális állapotára” - tette még hozzá.

Miért pont itt?

Nem véletlen, hogy pont Arácson robbanhatott ki ez a „háború”, hiszen a Tisza Párt választókerületi képviselő-jelöltje is itt lakik, igaz a városrész elegánsabb részén.

Az érintett épület forgalmas helyen, egy iskola és egy óvoda közelében található, így a molinókat naponta számos arra járó látja. A házból a helyi temetőre is kiválóan rá lehet látni, közte az utca névadójának szobrára is.

Lóczy Lajos, a Balaton híres tudósa Idősebb lóczi Lóczy Lajos (1849–1920) világhírű magyar geológus, geográfus és akadémikus, a modern magyar földrajztudomány egyik megteremtője, akinek neve elválaszthatatlan Balatonfüredtől és a tó tudományos feltárásától.



A nemzetközi hírnevet eredetileg a Gróf Széchenyi Béla-féle kelet-ázsiai expedíció tagjaként szerezte meg, ahol elsőként ismerte fel a Himalája takarószerkezetét, ám életművének meghatározó részét a Balaton kutatásának szentelte. Az ő kezdeményezésére alakult meg 1891-ben a Balaton Bizottság, amelynek vezetésével elkészült a világirodalomban is egyedülálló, 32 kötetes Balaton-monográfia. A tudós nemcsak kutatta a térséget, de élete végén Balatonfüreden is élt, ott hunyt el 1920-ban; nyughelye a balatonarácsi református temetőben található. Emlékét a városban ma gimnázium, utca, barlang és a Tagore sétányon felállított emléktábla is őrzi.

A politikai üzenetváltás ellenére a felek hangsúlyozták, hogy a párbeszéd ezen formája nem vezetett haraghoz a családon belül.

Hangos a közösségi média

A füredi közösségi oldalakon élénk visszhangot váltott ki a molinócsata.

A hozzászólók egy része a felső lakó humorát és kreativitását dicséri, míg mások szerint a politikai csatározás ezen formája méltatlan egy családon belül.

Felmerült a digitális kivetítők használatának ötlete is a gyorsabb reagálás érdekében, ugyanakkor akadnak olyan vélemények is, amelyek gyerekesnek tartják a szembenállást.

Hatan a voksokért

A valasztas.hu adatai szerint a választókerületben hat jelölt van versenyben.

A nyilvántartásba vett és bejelentett jelöltek névsora a szavazólapi sorszámok rendjében a következő:

1. Szabó Miklós – Mi Hazánk (Nyilvántartásba véve: 2026. március 2.)

2. Hegedűs Barbara – Fidesz-KDNP (Nyilvántartásba véve: 2026. február 26.)

3. Gődény György – NÉP (Nyilvántartásba véve: 2026. március 9.)

4. Forsthoffer Ágnes – Tisza Párt (Nyilvántartásba véve: 2026. február 26.)

5. Paál Géza – DK (Nyilvántartásba véve: 2026. március 7.)

6. Kiss Lívia – MKKP (Nyilvántartásba véve: 2026. március 9.)

A választókerületben a kampányidőszak hivatalosan is megkezdődött, a jelöltek sorrendje a sorsolás alapján véglegesedett.