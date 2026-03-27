Poltikai üzengetés Balatonarácson
Nyitókép: Fotó: Infostart

Poénból csinálják? – Fordulat nap nap után a balatoni politikai üzengetős ház életében

Infostart

Sajátos politikai véleménynyilvánítás helyszínévé vált egy balatonfüredi lakóház a Lóczy Lajos utcában, ahol egy ott élő testvérpár molinókon keresztül folytat párbeszédet aktuálpolitikai kérdésekről.

A Telex írt korábban arról, hogy „molinóháború” zajlik az Arács füredi városrészben található épület homlokzatán.

A politikai nézeteltérés első jeleként a felső szinten egy tiszás jelöltet népszerűsítő felirat jelent meg, amelyre válaszul az alsó erkélyre egy fideszes színekkel írt, „ezért én kérek elnézést” feliratú molinót helyeztek ki. Az üzenetváltás a napokban újabb szakaszához érkezett: a felső lakó lecserélte az eredeti hirdetést egy olyan listára, amelyen kormányzati bírálatként értelmezhető hívószavak – köztük a gödi akkugyár és a jegybanki ügyek – szerepelnek.

Erre a válasz egy „Szánalmas” molinó lett.

@trebipek8 #valasztas2026 #molinoharc #testverhaboru #balatonfured ♬ original sound - trebipek

A tartalomváltozás következtében az alsó szinten változatlanul kint lévő bocsánatkérő felirat új értelmet nyert a helybéliek és az arra közlekedők számára.

A ház tulajdonosa, Fejes Sándor korábban úgy nyilatkozott: bár a testvérével eltérő a világlátásuk, a családi béke megőrzésére törekednek, és

a plakátokat inkább egymás ugratásának tekintik.

A Blikk még többet megtudott a testvérek véleményéről. Idézik Fejes Balázs füredi vállalkozót is.

„A nagybátyámmal nem akartunk belemenni a vitába, de nem is hagyhattuk szó nélkül, hiszen

a szabad véleménynyilvánítás a családi kötelékben is érvényes,

ezért került az ellenzéki párt plakátja alá egy humoros felirat, az általunk kedvelt politikai oldal megjelölése nélkül, amiben elnézést kértünk az emeleti Tisza pártos politikai reklám miatt.”

Balázs és nagybátyja nem gondolták volna, hogy ezzel ekkora port kavarnak, hogy a füredi családi ház plakátháborújáról idegenek által készített képek felkerülnek a közösségi oldalakra, hogy ott politikusok is (mindkét oldalról) megosztják.

Balázs szerint óriási a feszültség ma az országban, és ez már a családok szintjén is megjelent. Ám a családi kötelék nem lehet ennek a színtere semmilyen formában sem, az a béke, a szeretet helye.

A kezdeményező

„Ez a véleményem nekem is, politikáról nem szoktam, de nem is lehet beszélni a fiammal és az öcsémmel, hiszen nagyon különböznek a nézeteink, véleményeink” – mondta a lapnak Fejes Sándor festőművész, aki a Tisza Párt választási plakátját kitette otthona utcafrontjának erkélyére.

„Sejtettem, hogy a testvérem és a fiam nem hagyják szó nélkül, de úgy éreztem, ki kell tennem azt a választási molinót, amit egy tiszás gyűlésen szereztem pár hete.

Bármi is lesz a választás eredménye ezt a kampányidőszakot, a megosztottságot,

a gyűlöletet le kell zárni, mert ez nagyon káros a polgárok mentális állapotára” - tette még hozzá.

Miért pont itt?

Nem véletlen, hogy pont Arácson robbanhatott ki ez a „háború”, hiszen a Tisza Párt választókerületi képviselő-jelöltje is itt lakik, igaz a városrész elegánsabb részén.

Az érintett épület forgalmas helyen, egy iskola és egy óvoda közelében található, így a molinókat naponta számos arra járó látja. A házból a helyi temetőre is kiválóan rá lehet látni, közte az utca névadójának szobrára is.

A politikai üzenetváltás ellenére a felek hangsúlyozták, hogy a párbeszéd ezen formája nem vezetett haraghoz a családon belül.

Hangos a közösségi média

A füredi közösségi oldalakon élénk visszhangot váltott ki a molinócsata.

A hozzászólók egy része a felső lakó humorát és kreativitását dicséri, míg mások szerint a politikai csatározás ezen formája méltatlan egy családon belül.

Felmerült a digitális kivetítők használatának ötlete is a gyorsabb reagálás érdekében, ugyanakkor akadnak olyan vélemények is, amelyek gyerekesnek tartják a szembenállást.

Hatan a voksokért

A valasztas.hu adatai szerint a választókerületben hat jelölt van versenyben.

A nyilvántartásba vett és bejelentett jelöltek névsora a szavazólapi sorszámok rendjében a következő:

1. Szabó Miklós – Mi Hazánk (Nyilvántartásba véve: 2026. március 2.)

2. Hegedűs Barbara – Fidesz-KDNP (Nyilvántartásba véve: 2026. február 26.)

3. Gődény György – NÉP (Nyilvántartásba véve: 2026. március 9.)

4. Forsthoffer Ágnes – Tisza Párt (Nyilvántartásba véve: 2026. február 26.)

5. Paál Géza – DK (Nyilvántartásba véve: 2026. március 7.)

6. Kiss Lívia – MKKP (Nyilvántartásba véve: 2026. március 9.)

A választókerületben a kampányidőszak hivatalosan is megkezdődött, a jelöltek sorrendje a sorsolás alapján véglegesedett.

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek" – fogalmazott.
 

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Ezen szorong egyre több cégvezető: lépni vagy még várni az AI-val?

Miközben egyes cégek már konkrét üzleti folyamatokba építik be az AI-t és az automatizációt, mások még mindig alapvető digitalizációs lépésekkel küzdenek. A Portfolio és az MKIK Tőkealapkezelő kutatása azt vizsgálja, valójában hol tartanak a magyar kis- és középvállalkozások ebben az átalakulásban.

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

