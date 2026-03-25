A Tisza Párt „a rendszer lebontására” készül

A Tisza Párt egy békés és működő országért fog dolgozni, ha megnyeri az áprilisi országgyűlési választást – mondta Magyar Péter pártelnök a Sükösdön tartott választási fórumon kedden.

„Ma a Tisza a legerősebb és a legszervezettebb politikai közösség. Megtartottuk március 15-én a valaha volt legnagyobb politikai rendezvényt, félmillió magyar szív dobbant együtt, közösen meg tudtuk üzenni a hatalomnak, hogy mit kíván a magyar nemzet, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés, biztonság és végre egy működő és emberséges ország. Én azt tudom Sükösdről is üzenni, hogy

a magyarok nem akarnak háborút, hogy a béke, a biztonság, a fejlődés a Tisza-kormány alatt lesz.

Egyszóval, hogy Magyarország újra egy fejlődő, biztonságos, békés és élhető ország legyen. Mi ezen dolgozunk” – mondta az ellenzéki pártvezető, aki kiemelte bármit tesz a hatalom, „a Tisza lebontja a rendszert.”

„Április 13-án nem fog rögtön minden megváltozni, nem lesz kolbászból rögtön a kerítés, nem lesz az összes út rögtön tükörsima, nem fog 300-zal robogni a magyar vasút, de már jóval több mosolygós, felszabadult, derűs ember lesz. Lesz egy felszabadultságérzés az országban és az óriási felhajtóerő. Semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké, 19 nap alatt már bizonyosan nem leszünk. Bármit is tesz ez a hatalom, bárhogyan fenyeget, vergődik, hazudik, mi közösen, sok millió magyar Ludas Matyi lépésről lépésre, tégláról téglára, visszavesszük a hazánkat, és építünk egy valóban békés, valóban biztonságos, működő és leginkább egy emberséges Magyarországot” – mondta.

Magyar Péter az országjárás következő állomásán, Kiskunfélegyházán a párt választási esélyeire is kitért.

„Azt tudom mondani, hogy jól állunk, a legfrissebb belső méréseink azt mutatják, hogy soha eddig ekkora különbséggel a Tisza nem vezetett az állampárt előtt, mint most, és 19 nap van hátra. Március 15-e óta mindenki láthatja, hogy a Tisza békés, jelentős többség ma Magyarországon.

A magyar emberek nem Zelenszkijről fognak szavazni, nem Putyinról, nem Trumpról, hanem a valóságról, a megélhetési válságról, erről a hatalomról, erről a 15-20 évről, valamint persze a Tisza programjáról.

Ez egy utolsó esély, amit kaptunk a történelemtől, a sorstól vagy a Jóistentől, hogy visszavehessük a hazánkat, hogy legyen valóban végre egy európai fejlődő és polgári működő és emberséges Magyarország” – mondta Magyar Péter, aki hozzátette: a jogállamot helyre kell állítani, a gazdaság fejlődését pedig be kell indítani, ehhez szerinte a Tisza Pártnak meg kell nyernie a választást.