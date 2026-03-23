Vádat emeltek a magyar boltosok réme ellen – videó

A vád szerint az ügy női vádlottja 2024 tavaszán az országot járva akként jutott rendszeres haszonhoz, hogy pénzszerzés céljából különböző vendéglátóhelyeken kis értékben vásárolt ételt, italt, édességet. Vásárlásai során azt a látszatot keltette ugyanis, mintha nagy címletű bankjeggyel fizetne, majd – kihasználva az eladók figyelmetlenségét – végül a bankót sosem adta át, az abból visszajárót azonban eltette.

Egy kecskeméti fagyizóban egy gombóc fagyit rolettivel húszezressel akart kifizetni. A papírpénzt elő is vette, majd hosszasan kotorászott a tárcájában apró után keresve, miközben az eladó a pénztárgépből a húszezresből visszajárót számolta ki – olvasható az ügyészség honlapján.

Végül 60 forintot át is adott a kereskedőnek, aki pedig a 19.500 forint visszajárót átadta a csaló vevőnek.

Sopronban, Hajdúszoboszlón és Szikszón is hasonló módszerrel jutott hozzá az őt meg nem illető összegekhez. A vádlott minden esetben megtartva a húszezrest, a megvásárolt termékkel és a közel húszezer forintnyi „visszajáróval” távozott.

Az ügyészség a nőt többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság dönt.