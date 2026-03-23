2026. március 23. hétfő Emőke
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Vádat emeltek a magyar boltosok réme ellen – videó

A Kecskeméti Járási Ügyészség többrendbeli üzletszerű csalás miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki – a vád szerint – vásárláskor nagycímletű bankót lobogtatva, de végül át nem adva megszerezte a visszajárót.

A vád szerint az ügy női vádlottja 2024 tavaszán az országot járva akként jutott rendszeres haszonhoz, hogy pénzszerzés céljából különböző vendéglátóhelyeken kis értékben vásárolt ételt, italt, édességet. Vásárlásai során azt a látszatot keltette ugyanis, mintha nagy címletű bankjeggyel fizetne, majd – kihasználva az eladók figyelmetlenségét – végül a bankót sosem adta át, az abból visszajárót azonban eltette.

Egy kecskeméti fagyizóban egy gombóc fagyit rolettivel húszezressel akart kifizetni. A papírpénzt elő is vette, majd hosszasan kotorászott a tárcájában apró után keresve, miközben az eladó a pénztárgépből a húszezresből visszajárót számolta ki – olvasható az ügyészség honlapján.

Végül 60 forintot át is adott a kereskedőnek, aki pedig a 19.500 forint visszajárót átadta a csaló vevőnek.

Sopronban, Hajdúszoboszlón és Szikszón is hasonló módszerrel jutott hozzá az őt meg nem illető összegekhez. A vádlott minden esetben megtartva a húszezrest, a megvásárolt termékkel és a közel húszezer forintnyi „visszajáróval” távozott.

Az ügyészség a nőt többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
 

A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon

Az innovatív ötletek és az erős számok sem voltak elegek, csak egyetlen befektetés született a Cápák között eheti adásában.

Starmer and Trump discuss need to reopen Strait of Hormuz as strikes continue in Middle East

Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

