2026. március 23. hétfő Emőke
Gázfáklya egy tengeri kőolaj- és földgáz-erőműben.Forrás: Getty Images/kampee patisena
Nyitókép: Getty Images/kampee patisena

Románia válsághelyzetet hirdet

Infostart

Válsághelyzetet hirdet Romániában a kormány a kőolajtermékek piacán, amely lehetővé teszi, hogy a haszonkulcs és az export korlátozásával fékezzék meg az üzemanyagok drágulását – közölte hétfőn a bukaresti kabinet.

A döntést az Ilie Bolojan miniszterelnök által összehívott munkacsoport hozta meg, miután elemezte azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel korlátozható az üzemanyag drágulásának hatása a lakosságra.

A hat hónapra kihirdetendő, további három hónapos időszakokra meghosszabbítható válsághelyzet idején a benzin és gázolaj, valamint az előállításukra használt alapanyagok teljes kereskedelmi láncán korlátozni fogják a haszonkulcsot.

A benzin és a gázolaj exportját, illetve más uniós országokba történő kivitelét a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.

A válsághelyzet idején csökkentik a bioüzemanyagok megkövetelt arányát az üzemanyag végső árának mérséklése érdekében.

Az intézkedések hatályba léptetése érdekében kedden sürgősségi rendeletet ad ki a bukaresti kormány - közölte a kabinet.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
Tudósítónktól

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A fedezeti alapok a múlt héten masszívan az amerikai és az ázsiai feltörekvő piaci részvények esésére játszottak, miközben az európai papírok emelkedésére fogadtak. Mindez a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött jegyzetéből derül ki, amelyet a Reuters ismertetett.

Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

A 38 éves játékos a Marseille-Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.

Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Oil and gas prices fall immediately after Trump says the countries discussed "a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East".

