Románia válsághelyzetet hirdet

A döntést az Ilie Bolojan miniszterelnök által összehívott munkacsoport hozta meg, miután elemezte azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel korlátozható az üzemanyag drágulásának hatása a lakosságra.

A hat hónapra kihirdetendő, további három hónapos időszakokra meghosszabbítható válsághelyzet idején a benzin és gázolaj, valamint az előállításukra használt alapanyagok teljes kereskedelmi láncán korlátozni fogják a haszonkulcsot.

A benzin és a gázolaj exportját, illetve más uniós országokba történő kivitelét a gazdasági, illetve az energiaügyi minisztérium engedélyéhez kötik.

A válsághelyzet idején csökkentik a bioüzemanyagok megkövetelt arányát az üzemanyag végső árának mérséklése érdekében.

Az intézkedések hatályba léptetése érdekében kedden sürgősségi rendeletet ad ki a bukaresti kormány - közölte a kabinet.