Bugyiban és pólóban dolgozott a tótkomlósi bölcsőde vezetője, és ez még csak a jéghegy csúcsa

Sokkban tartja a tótkomlósi szülőket a helyi bölcsőde korábbi vezetőjének viselkedése: mint kiderült, a női vezető rendszeresen nadrág nélkül, csupán egy szál tangában és pólóban végezte a munkáját – számolt be róla az RTL Híradó.

A volt vezető nem csak a gyerekek előtt mutatkozott így, hanem a szülőket, így az édesapákat is így fogadta az irodájában. Egy édesanya azt mondta, férjét rendkívüli módon zavarta a dolog, megalázónak tartotta a helyzetet.

A vizsgálatok során kiderült az is, hogy a nő hétvégénként a bölcsődében mosta családja szennyesét, az intézmény konyháján főzött magáncélra, és az alapanyagokat is a bölcsőde számlájára vásárolta.

Zsura Zoltán, Tótkomlós polgármestere az esetek hallatán azonnali belső vizsgálatot rendelt el. A nőt leváltották vezetői posztjáról és gondozóvá minősítették vissza, emellett kötelező munkaruha-viseletet vezettek be az intézményben.

A polgármester feljelentést is tett kiskorú veszélyeztetése miatt, azonban a rendőrség megszüntette az eljárást. A hatóság indoklása szerint a hiányos öltözet önmagában nem valósítja meg a kiskorúak testi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének súlyos veszélyeztetését. A szülők nem nyugszanak bele a döntésbe, szerintük nincs keresnivalója gyerekek közelében olyasvalakinek, aki az alapvető társadalmi normákat sem képes betartani.