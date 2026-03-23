ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.95
usd:
332.79
bux:
122526.91
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kislány eltakarja a szemeit valamiért.
Nyitókép: Unsplash

Bugyiban és pólóban dolgozott a tótkomlósi bölcsőde vezetője, és ez még csak a jéghegy csúcsa

Infostart

A nő rendszeresen töltött egész napokat hiányos öltözetben, a gyerekek között is így járkált, és az irodájában is így fogadta a szülőket, akik egy idő után panaszt tettek a polgármesternél.

Sokkban tartja a tótkomlósi szülőket a helyi bölcsőde korábbi vezetőjének viselkedése: mint kiderült, a női vezető rendszeresen nadrág nélkül, csupán egy szál tangában és pólóban végezte a munkáját – számolt be róla az RTL Híradó.

A volt vezető nem csak a gyerekek előtt mutatkozott így, hanem a szülőket, így az édesapákat is így fogadta az irodájában. Egy édesanya azt mondta, férjét rendkívüli módon zavarta a dolog, megalázónak tartotta a helyzetet.

A vizsgálatok során kiderült az is, hogy a nő hétvégénként a bölcsődében mosta családja szennyesét, az intézmény konyháján főzött magáncélra, és az alapanyagokat is a bölcsőde számlájára vásárolta.

Zsura Zoltán, Tótkomlós polgármestere az esetek hallatán azonnali belső vizsgálatot rendelt el. A nőt leváltották vezetői posztjáról és gondozóvá minősítették vissza, emellett kötelező munkaruha-viseletet vezettek be az intézményben.

A polgármester feljelentést is tett kiskorú veszélyeztetése miatt, azonban a rendőrség megszüntette az eljárást. A hatóság indoklása szerint a hiányos öltözet önmagában nem valósítja meg a kiskorúak testi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének súlyos veszélyeztetését. A szülők nem nyugszanak bele a döntésbe, szerintük nincs keresnivalója gyerekek közelében olyasvalakinek, aki az alapvető társadalmi normákat sem képes betartani.

Kezdőlap    Belföld    Bugyiban és pólóban dolgozott a tótkomlósi bölcsőde vezetője, és ez még csak a jéghegy csúcsa

polgármester

bölcsőde

bejelentés

hiány

vezető

tótkomlós

békés vármegye

öltözék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: az esetleges támadások legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok energetikai infrastruktúráját is. Hétfőn, a határidő lejárta előtt jó pár órával azonban Trump bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor cáfolta, hogy tárgyalások zajlanának a felek között. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének" nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását - az indok meglepő

Csak az elmúlt pénzügyi évben 54 új egységet nyitottak, köztük kisebb, belvárosi üzleteket és külvárosi áruházakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said he was postponing strikes on Iran's power plants after "very good and productive" conversations - sources in Iran have denied US-Iran talks have happened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 16:19
Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
2026. március 23. 16:01
A DK szerint „Toroczkai László elszólta magát”, „a Fidesz a Mi Hazánkkal a koalícióról tárgyalhat”
×
×