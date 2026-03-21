ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.

Már most is emelkedett a tenger szintje körülbelül 20 centimétert Horvátországban, és bár ez viszonylag kevésnek tűnik, gondolni kell rá, hogy ez csak egy átlag; amikor vihar van, már jobban föltolul a víz, és sokkal inkább benyomul a felszín alatti édesvízkészletekbe, mint korábban – többek között erre a megállapításra jutott az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, amelynek magyar alelnöke, Ürge-Vorsatz Diána az InfoRádióban elmondta, a parton végzett mezőgazdasági tevékenység is sérül.

Az ENSZ testületének előrejelzése

azért is figyelmeztet Horvátország veszélyeztetettségére, mert sűrűn lakott, beépített parti települések, infrastruktúrák övezik a tengert, és turisták tömegei is itt jelennek meg.

Figyelmeztetett: a viharok keltette magas hullámok még jobban veszélyeztetik a parti infrastruktúrát, mint a szintemelkedés, mivel a hullámok magassága még többet emelkedett.

Horvátország azért is speciális, mert a partvonala igazából egy különlegesen gazdag szigetvilág, ami nagyon megnöveli az érintett tengerpart hosszát, amelyen az üdülők elhelyezkednek. Mint a szakértő rámutatott, ilyen szempontból az olasz riviéra vagy a magasabb sziklás partok kevésbé érintettek.

De mi a helyzet az óceánparti metropoliszokkal?

„Mindenhol a tengerparton, ahol van infrastruktúránk, akár városok vagy út, vasútvonal, ott ez veszélyben van, Angliában már be is kellett zárni ilyet, mert folyamatosan kár érte”” – mondta Ürge-Vorsatz Diána.

A felkészülésre vonatkozó tanácsokkal is szolgált.

„A jó megoldások általában a természetközeli megoldások: tengerparton ártéri erdők vagy tengeri fű, olyan növényzet, amely felfogja a szélsőséges időjárási jelenségeket, a viharokat, hiszen a tengerszint lassú emelkedése nem önmagában probléma, hanem viharok esetén az, amikor a víz sokkal magasabban tör be” – tette világossá.

A legfőbb üzenet viszont azért az, hogy

el kell fogadni, hogy jön a tengerszint-emelkedés, ezt már visszacsinálni nem tudjuk,

ezt megállítani sokkal lassabb, hiszen a tengerszint-emelkedésnek hosszú késleltetése van; nem szabad oda építkezni, ahol tudjuk, hogy területek ki vannak téve rendszeresen az áradásveszélynek vagy magas vízállás veszélyének.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

horvát

dubrovnik

tengerszint

ürge-vorsatz diána

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel" áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 15:35
A politika Messijét fogadta Orbán Viktor
2026. március 21. 15:21
Bevitték "Magyar Pétert" a CPAC-re
×
×