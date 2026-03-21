Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

Már most is emelkedett a tenger szintje körülbelül 20 centimétert Horvátországban, és bár ez viszonylag kevésnek tűnik, gondolni kell rá, hogy ez csak egy átlag; amikor vihar van, már jobban föltolul a víz, és sokkal inkább benyomul a felszín alatti édesvízkészletekbe, mint korábban – többek között erre a megállapításra jutott az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, amelynek magyar alelnöke, Ürge-Vorsatz Diána az InfoRádióban elmondta, a parton végzett mezőgazdasági tevékenység is sérül.

Az ENSZ testületének előrejelzése

azért is figyelmeztet Horvátország veszélyeztetettségére, mert sűrűn lakott, beépített parti települések, infrastruktúrák övezik a tengert, és turisták tömegei is itt jelennek meg.

Figyelmeztetett: a viharok keltette magas hullámok még jobban veszélyeztetik a parti infrastruktúrát, mint a szintemelkedés, mivel a hullámok magassága még többet emelkedett.

Horvátország azért is speciális, mert a partvonala igazából egy különlegesen gazdag szigetvilág, ami nagyon megnöveli az érintett tengerpart hosszát, amelyen az üdülők elhelyezkednek. Mint a szakértő rámutatott, ilyen szempontból az olasz riviéra vagy a magasabb sziklás partok kevésbé érintettek.

De mi a helyzet az óceánparti metropoliszokkal?

„Mindenhol a tengerparton, ahol van infrastruktúránk, akár városok vagy út, vasútvonal, ott ez veszélyben van, Angliában már be is kellett zárni ilyet, mert folyamatosan kár érte”” – mondta Ürge-Vorsatz Diána.

A felkészülésre vonatkozó tanácsokkal is szolgált.

„A jó megoldások általában a természetközeli megoldások: tengerparton ártéri erdők vagy tengeri fű, olyan növényzet, amely felfogja a szélsőséges időjárási jelenségeket, a viharokat, hiszen a tengerszint lassú emelkedése nem önmagában probléma, hanem viharok esetén az, amikor a víz sokkal magasabban tör be” – tette világossá.

A legfőbb üzenet viszont azért az, hogy

el kell fogadni, hogy jön a tengerszint-emelkedés, ezt már visszacsinálni nem tudjuk,

ezt megállítani sokkal lassabb, hiszen a tengerszint-emelkedésnek hosszú késleltetése van; nem szabad oda építkezni, ahol tudjuk, hogy területek ki vannak téve rendszeresen az áradásveszélynek vagy magas vízállás veszélyének.