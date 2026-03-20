2026. március 20. péntek Klaudia
ARÉNA - PODCASTOK
Egy pihenő barna-fehér láma.
Nyitókép: Unsplash

Lám, a Havannán, Budapesten is szaladgálhat kóbor láma – videó

Infostart

Egyelőre nem ismert, honnan szökhetett meg a meglehetősen tájidegen állat. A róla készült felvételen ketten próbálják becserkészni, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Lámát próbálnak befogni Budapesten, a Havanna-lakótelepen – írja a Havannások elnevezésű Facebook-csoport bejegyzése alapján a hvg.hu.

A poszthoz egy szemtanú által rögzített videó is tartozik, melyen az látható, ahogy ketten próbálják befogni az állatot, aki egy parkos részen kószál. A lap azt írja, egy fotó szerint a láma az autók közé is bekeveredett.

Egy kommentelő megyjegyezte, hogy az állat a Pesterzsébeti Lovasiskolaé lehet, ők tartanak lámákat. A lap próbálta megkeresni az ügyben az intézményt, de nem sikerült utolérnie.

A láma nem őshonos a Havanna-lakótelepen, eredetileg Dél-Amerika bokros, füves területeiről származik, leginkább Peruban és Bolíviában tartják háziállatként már több ezer éve – írják. Elsősorban gyapjukért, illetve húsukért és tejükért tenyésztik, néhol nehéz terhek szállítására is használják őket.

budapest

megszökött

üldözés

havanna lakótelep

láma

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben.

Trump calls Nato allies 'cowards', saying it would be 'easy' for them to help open Strait of Hormuz

Trump calls Nato allies 'cowards', saying it would be 'easy' for them to help open Strait of Hormuz

The Strait of Hormuz is effectively closed, with Iran having targeted oil tankers in the area since the war began.

