Lám, a Havannán, Budapesten is szaladgálhat kóbor láma – videó

Lámát próbálnak befogni Budapesten, a Havanna-lakótelepen – írja a Havannások elnevezésű Facebook-csoport bejegyzése alapján a hvg.hu.

A poszthoz egy szemtanú által rögzített videó is tartozik, melyen az látható, ahogy ketten próbálják befogni az állatot, aki egy parkos részen kószál. A lap azt írja, egy fotó szerint a láma az autók közé is bekeveredett.

Egy kommentelő megyjegyezte, hogy az állat a Pesterzsébeti Lovasiskolaé lehet, ők tartanak lámákat. A lap próbálta megkeresni az ügyben az intézményt, de nem sikerült utolérnie.

A láma nem őshonos a Havanna-lakótelepen, eredetileg Dél-Amerika bokros, füves területeiről származik, leginkább Peruban és Bolíviában tartják háziállatként már több ezer éve – írják. Elsősorban gyapjukért, illetve húsukért és tejükért tenyésztik, néhol nehéz terhek szállítására is használják őket.