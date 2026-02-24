ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.19
usd:
321.86
bux:
0
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary/Készenléti Rendőrség

Kigyulladt a kocsijuk az M3-as autópályán, és még „pechük” is volt – videó

Infostart

Füstölni, majd égni kezdett egy személygépkocsi motortere az M3-as autópályán.

A Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság Bevetési Főosztály miskolci osztályának járőrei február 21-én budapesti éjszakai szolgálatuk befejezését követően épp Miskolcra tartottak, amikor az M3-as autópálya 133. kilométerszelvényénél, Mezőkeresztes közelében az út szélén álló, erősen füstölő személygépkocsira lettek figyelmesek, amely mellett két ember állt.

A rendőrök azonnal megálltak, hogy segítsenek a két bajba jutott utazón. Épp jókor érkeztek, mivel a jármű motortere szinte azonnal lángra kapott. Az egyenruhások a szolgálati autójukban található porral oltó készülékkel azonnal megkezdték az oltást, miközben értesítették a katasztrófavédelmet is – olvasható a rendőrségi beszámolóban.

A tüzet a rendőrök rövid időn belül eloltották, így senki sem sérült meg. A helyszínre érkező tűzoltók ezt követően átvették a helyszínt és megtették a szükséges további intézkedéseket, miközben a rendőrök igazoltatták az autó sofőrjét és utasát.

A sofőr és utasa elmondták, hogy az autó műszaki hiba miatt kezdett füstölni, ezért húzódtak le a leállósávba. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az utas ellen a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mert egy korábbi, 65 000 forintos bírságot nem fizetett be. A körözött utast a rendőrök előállították a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra.

Kezdőlap    Belföld    Kigyulladt a kocsijuk az M3-as autópályán, és még „pechük” is volt – videó

rendőrség

m3-as autópálya

kigyulladt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
Négy éve tart az ukrajnai háború

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától
A háború még akár évekig eltarthat – mondja Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, aki az ukrajnai háború közelgő negyedik évfordulója apropóján elmondta, a négy év Oroszország szempontjából nem hozott hasznot, a támadó fél nem sok mindent ért el abból, amit eltervezhetett, bizonyos területeket megszerzett, de talán erre nem akart négy évet elpazarolni. Oroszország embervesztesége milliós, Ukrajnáé sok százezres lehet. Nagyjából tiszta az is, mi áll a tűzszünet, így a béke útjában.
 

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

„PR-fogyasztás” – Szakértő a plug-in hibridek csalódást keltő gyári adatairól

Egy németországi vizsgálat szerint a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jelentősen magasabb annál, mint amennyi a gyári értékek alapján várható lenne. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a különböző autómárkák „szívesen kommunikálnak” nullával kezdődő értékeket száz kilométeren, és arról is beszélt, hogyan zajlanak ezek a mérések. Kiemelte, hogy az eltéréseket egy újfajta mérési módszer bevezetése okozza.
 

Vasárnap éjfél után jöhet a hidegzuhany az autósoknak

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig

Az uniós tagállamok az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, mert szerintük az Európai Parlament és az Európai Bizottság tavalyi keretmegállapodása felborítja a szerződésekben rögzített intézményi egyensúlyt, és túlzott befolyást ad a Parlamentnek a jogalkotásban. A vita különösen a nemzetközi és kereskedelmi megállapodások kezelésében, valamint az uniós végrehajtó testület kezdeményezési és válságkezelési jogköreinek újraértelmezése miatt éleződött ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!

Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!

Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 05:24
Ha sürgős dolga lenne a Wizz Airrel, még szerda estig intézheti el
2026. február 24. 05:00
Furcsa idő jön, három évszak lesz egyszerre a következő napokban
×
×