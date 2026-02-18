Gázolt a HÉV, pótlóbuszokat kell beállítani

A Szentendre felé tartó H5-ös HÉV elgázolt egy embert Pomázon szerdán, a délelőtti órákban, írja a Mávinform.

A baleset miatt a HÉV bizonyos szakaszain a következő forgalmi változások vannak érvényben:

a H5-ös HÉV szerelvényei megosztva, csak Batthyány tér és Budakalász, valamint Pomáz és Szentendre között közlekednek.

Békásmegyer HÉV-állomás és Pomáz HÉV-állomás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A szerencsétlenség körülményeiről, valamint a balesetet szenvedő személy állapotáról nem adtak tájékoztatást.