A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium homlokzata, Villányi út.
Nyitókép: MCC

Így találhatja meg a legjobb gimnáziumot gyermekének

Infostart

Február 19-ig kell döntést hozniuk a szülőknek a négy-, hat, illetve nyolcévfolyamos gimnáziumi jelentkezéssel kapcsolatban. Az iskolaválasztásban támogatást nyújthatnak az oktatási rangsorok is, amelyek több szempontból megközelítve elemzik az iskolák minőségét.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH), hét szakmai mutató alapján, az OH adataira támaszkodva, minden eddiginél átfogóbban vizsgálta meg a hazai gimnáziumok teljesítményét. Az eredmények alapján állították össze a legfrissebb Országos Gimnáziumi Rangsort.

A publikált adatok támpontokat nyújtanak a szülők és gyermekeik számára a február 19-ig esedékes középiskolaválasztásban – olvasható az MCC közleményében.

A Belügyminisztérium, az MCC és az OH a rangsor elején álló, legkiválóbb 100 intézmény tehetséggondozási, oktatási és nevelési teljesítményét díjjal ismerte el, 30 iskola pedig különdíjban is részesült az iskolavezetés, a tanestület, illetve a diákság kiemelkedő eredményeit figyelembe véve.

Február 5-én online formában is megjelentek az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor 2026-os listájának részletes eredményei a gimnaziumirangsor.hu oldalon.

Az eredmények országos, intézményi és vármegyei bontásban is megtekinthetők, így több szempont alapján segíthetik a szülőket a gimnáziumok kiválasztásában. A tanulmányi mutatók az intézményben elérhető teljesítményről adnak világosabb képet, de az oldal olyan többlet információkkal is támogatja a szülőket, mint például a túljelentkezési adatok vagy a központi felvételi átlag helyezések, amelyek a bekerülési esély szempontjából lehetnek fontosak.

Emellett az adatok között megtalálhatók az olyan a kimeneti mutatók is, mint amilyen a felsőoktatási felvételi arány vagy az érettségi eredmények – ezek alapján az egyetemi továbbtanulás sikerességéről is képet kapnak a szülők. A lista készítői ugyanakkor hangsúlyozzák: a gyermekek számára optimális döntés érdekében a rangsor adatai mellett érdemes a konkrét intézményeknél is tájékozódni.

A 2026-os MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor eredményei egész évben érvényesek, a 2027-es lista várhatóan decemberre készül majd el.

