Elkezdődött a téli olimpia Olaszországban – a nap hírei

Megkezdte a Magyar Posta a februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.

A miniszterelnök szerint megvan a fedezet a költségvetésben az emelt bérekre és plusz juttatásokra. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy tavaly és idén is 5 százalékos a költségvetési hiány és 73-74 százalék az államadósság, amivel Magyarország az európai középmezőnyben van.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Dreherrel a kormány. A szerződés értelmében 100 milliárd forintos beruházási program segíti a sörgyártást Kőbányán.

Eredménytelenül zárult az Audi Hungaria és a szakszervezet között az első tárgyalási forduló a bérekről. A munkáltató a jelenlegi gazdasági helyzetre hivatkozva nem lát lehetőséget az alapbér emelésére, sem bizonyos béren kívüli juttatások fenntartására – számolt be a VG.hu.

Pszichiátereket vezényel át a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetbe az Országos Kórházi Főigazgatóság – írja a Telex. Kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott Magyarország egyik legnagyobb pszichiátriai centrumát. A Magyar Orvosi Kamara az országos pszichiátriai ellátás összeomlásáról adott ki közleményt.

Mától érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról. A Nemzeti Választási Iroda dokumentuma azt igazolja, hogy a választópolgár szerepel a szavazóköri névjegyzékben.

Naponta ezer kátyút javítanak a fővárosban és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást - közölte a főpolgármester Facebook-oldalán. Karácsony Gergely szerint várhatóan a hónap végére rendezik az extrém időjárás okozta útviszonyokat.

Már vizsgálja az Európai Bizottság a Fővárosi Törvényszék beadványát és a magyar bírósági reagálásokat a szolidaritási adóval összefüggő kormányrendelet ügyében. Markus Lammert, a brüsszeli testület szóvivője a Telex kérdésére ugyanakkor nem adott konkrét választ arra, megkapták-e Karácsony Gergely levelét.

Az orosz energiát, a pénzügyi szolgáltatásokat és a kereskedelmet érinti az Európai Unió 20. szankciócsomagja - erősítette meg az Európai Bizottság elnöke. Közleményében Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: Oroszország csak akkor fog őszinte szándékkal tárgyalóasztalhoz ülni, ha nyomást gyakorolnak rá.

Továbbra is elégedetlen az ukrán légvédelem munkájával több régióban Volodimir Zelenszkij elnök. Az államfő a napi haditanácskozás után arról beszélt: növelni kell a Sahíd drónok semlegesítésének hatékonyságát.

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – jelentette be az ukrán főváros polgármestere. Vitalij Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mértékű károkat szenvedett az orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább 2 hónapig elhúzódnak.

Meglőtték Moszkvában Vlagyimir Alekszejevet, az orosz Védelmi Minisztérium Vezérkari Főigazgatóságának helyettes vezetőjét. A Reuters értesülése szerint a katonai vezetőt kórházba szállították.

Teherán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal - közölte az iráni külügyminiszter. Az újabb tárgyalási forduló időpontja még nem ismert. Abbász Aragcsi Ománban egyeztetett az amerikai elnök közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoff-fal.

A saját nevét viselő weboldalt indított olcsóbb gyógyszerek vásárlására az amerikai elnök. Donald Trump több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy biztosítani tudja a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek.

123 millió euró humanitárius segélyt különített el Latin-Amerika és a Karib-térség számára az Európai Bizottság a természeti katasztrófák miatt. A súlyos költségvetési megszorítások miatt az ENSZ által bemutatott felülvizsgált finanszírozás idén a felére csökkent, ami miatt a rászoruló csaknem 16 millió ember maradhat segély nélkül.

Az Európai Bizottság szerint sértheti az uniós szabályokat a TikTok függőséget okozó kialakítása. A brüsszeli testület vizsgálata 2024 februárjában indult annak értékelésére, hogy a közösségi médiavállalat megsértette-e a kiskorúak védelmével, a függőséget okozó műveletek, illetve káros tartalmak kockázatainak kezelésével összefüggő szabályokat.

Újraindult a forgalom a berlini nemzetközi repülőtéren, ahol a járatokat csütörtökön felfüggesztették a jegesedés miatt. A forgalom fokozatosan áll helyre, ugyanakkor az utasoknak továbbra is késésekre és járattörlésekre kell számítaniuk.

A milánói San Siróban rendezett nyitóünnepséggel ma este megkezdődött a XXV. téli olimpia, amelynek Milánó és Cortina d’Ampezzo ad otthont. A játékok 16 sportág 116 versenyszámában zajlanak. Magyarország 15 sportolóval, 5 sportágban vesz részt az olimpián.

Elhunyt Vásáry Tamás. A nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 92 éves volt. Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekint.

Elhunyt Keleti Éva fotóművész. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész 94 éves volt.