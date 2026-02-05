ARÉNA - PODCASTOK
Az április 8-i országgyűlési választásra leadott levélszavazatokat tartalmazó urna a kolozsvári főkonzulátuson 2018. március 26-án. Ettől a naptól és csak személyesen vehetik át a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. A 118 külképviselet közül csak a 12 kijelölt külképviseleteken (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Szabadka, Ungvár, Eszék, Kijev, Lendva) lehet átvenni a szavazási levélcsomagot. Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. A levélben szavazók csak országos pártlistára szavazhatnak.
Nyitókép: MTI/Biró István

Ezt a 26 jelölőszervezetet már nyilvántartásba vette a választási bizottság

Infostart / MTI

Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

Az NVB csütörtöki ülésén – mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek –

26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba.

Ezek a nyilvántartásba vétel sorrendje szerint a következők: Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Szabad Ország Mozgalom, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Országos Horvát Önkormányzat, Tea Párt Közösség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Tisztelet és Szabadság Párt, Otthon Védelme Ingatlan Párt, Magyarországi Romák Országos Önkormányzata, Országos Ruszin Önkormányzat, Szociáldemokraták Pártja, Országos Lengyel Önkormányzat, Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, A Szolidaritás Pártja, Normális Élet Pártja, Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt, Magyar Szocialista Párt, Országos Szlovák Önkormányzat, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Országos Örmény Önkormányzat, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, Merj Magyarország Párt.

Az NVB visszautasította a nyilvántartásba vételét az Összefogás a Civilekért Pártnak, valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű pártnak, mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek.

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.

Az április 12-ei parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-ig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.

