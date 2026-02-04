Kútból mentettek ki egy kölyökkutyát a tűzoltók – videó, képek

Miközben a kertben játszott, egy 15-20 méter mély kútba esett egy kilenc hónapos német juhász Terényben – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója nyomán a hvg.hu.

A kutyus gazdája azonnal hívta a segélyhívót, nem sokkal később pedig meg is érkeztek a berceli hivatásos tűzoltók és az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület önkéntesei.

A kutya ekkor már utolsó erejével kapaszkodott a lent lévő szivattyúba. A tűzoltók gyorsan összeszerelték a mentőállványt, és szinte teljes épségben kihozták az állatot. A Rocky névre hallgató német juhászkutya mindössze egy körmét veszítette el az incidensben.

Bejegyzésében a katasztrófavédelem hangsúlyozza: a kutyus nem a gazda hibája miatt esett a kútba, az le volt takarva, ám Rocky ugrált és rohangált rajta, aminek következtében a fedő elmozdult, és így történhetett meg a baj.

A mentésről videót is közzétett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: