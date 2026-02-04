ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Gyárfás Tamás hallgatja az ítéletet az ellene és társa ellen bûnsegédként, illetve felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt indult per ítélethirdetésén a Fõvárosi Ítélõtábla tárgyalótermében 2025. április 10-én. A korábbi médiavállalkozót, sportvezetõt és sportdiplomatát jogerõsen 7 év börtönbüntetésre ítélte felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása miatt indult büntetõperben a Fõvárosi Ítélõtábla. A másodrendû vádlottat, Portik Tamást - aki még videókapcsolat útján sem volt jelen a bíróságon - másodfokon, ugyancsak felbujtóként életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották.
Nyitókép: Balogh Zoltán

A Kúria elutasította Gyárfás Tamás indítványát

Infostart

Elutasította a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványát – értesült a Magyar Nemzet. Gyárfás Tamást tavaly tavasszal hét év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az úszószövetség volt elnöke egy hónappal később vonult börtönbe, azóta Kecskeméten raboskodik.

Tárgyaláson kívüli tanácsülésen a Kúria elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát – derült ki a bíróság Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy Gyárfás börtönben marad.

A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett, és indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. A Kúria keddi döntésével az ügyészségnek adott igazat.

Ismert, Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost. 2011 februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben 2025 áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.

