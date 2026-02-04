A Kúria elutasította Gyárfás Tamás indítványát

Tárgyaláson kívüli tanácsülésen a Kúria elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát – derült ki a bíróság Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy Gyárfás börtönben marad.

A Fenyő-ügyben a felbujtásért elítélt Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára. A bűnügyben a Legfőbb Ügyészség is lépett, és indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn. A Kúria keddi döntésével az ügyészségnek adott igazat.

Ismert, Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost. 2011 februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben 2025 áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.