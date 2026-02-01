Bár a hatóságok az említett esetben hangsúlyozták, hogy csak „tisztes távolságból” követték az ittas sofőr által vezetett autót, szakértők, köztük Dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd szerint ideje lenne felülvizsgálni a hazai gyakorlatot. A nemzetközi trendek egyértelműek: a rendőrség nem „üldözhet bárkit, bármikor és bárhogyan”.

Számos országban ma már szigorú protokollok írják elő, mikor kell a rendőrnek megszakítania az üldözést a vétlen közlekedők védelme érdekében. A cél az, hogy a rendőri intézkedés ne váltson ki olyan pánikreakciót a menekülőből, amely halálos balesethez vezet - írja a kozlekedesbiztonság.kti.hu.

Az Egyesült Királyságban a rendőröknek folyamatos kockázatértékelést kell végezniük. Sűrűn lakott övezetekben vagy iskolák környékén a műveletirányítás azonnal leállíttatja a követést, ha a veszély mértéke meghaladja az elkövetett bűncselekmény súlyát.

Amerikában több nagyvárosban rendelet tiltja a nagy sebességű üldözést olyan nem erőszakos szabályszegések esetén, mint a gyorshajtás vagy a lejárt forgalmi engedély.

Japánban gyakran civil autókkal vagy kamerarendszerrel figyelik a menekülőt, hogy ne hergeljék bele egy végzetes száguldásba.

Technológia a hajsza helyett

A „ne üldözzük, mert veszélyes” elvét a modern rendőrségek technológiai újításokkal váltják fel. Ahelyett, hogy belemennének egy kiszámíthatatlan kimenetelű autós üldözésbe, célzott megállító eszközöket alkalmaznak:

A korszerű tüskés útzárak (például a Stop Stick) nem okoznak hirtelen defektet, így az autó nem válik irányíthatatlanná, csak fokozatosan lassulásra és megállásra kényszerül.

Egyes országokban a rendőrautóból kilőhető nyomkövetővel jelölik meg a menekülőt, akit így távolról, kockázat nélkül is követni tudnak.

Az USA-ban már több mint ezer egységnél használt Grappler háló a menekülő autó kerekére tekeredve fékezi ki a járművet anélkül, hogy az felborulna.

A rendőrség dilemmája

A kérdés továbbra is megosztja a közvéleményt. Ha a rendőrség futni hagyja az engedetlen autóst, azzal azt üzenné, hogy a menekülés kifizetődő. Ugyanakkor az ausztrál tapasztalatok azt mutatják: nem romlott a közlekedésbiztonság ott, ahol a rendőrség csak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit vette üldözőbe.