ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szigorodnak a rendőri autósüldözés szabályai

Infostart

Egy nemrégiben történt tragikus budapesti baleset – amelyben két fiatal életét vesztette az M3-as kivezető szakaszán – újra a szakmai viták kereszttüzébe állította a rendőri üldözés gyakorlatát. A modern rendészeti doktrínák szerint ugyanis a nagy sebességű hajsza gyakran nagyobb kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra, mint maga az elkövetett szabálysértés.

Bár a hatóságok az említett esetben hangsúlyozták, hogy csak „tisztes távolságból” követték az ittas sofőr által vezetett autót, szakértők, köztük Dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd szerint ideje lenne felülvizsgálni a hazai gyakorlatot. A nemzetközi trendek egyértelműek: a rendőrség nem „üldözhet bárkit, bármikor és bárhogyan”.

Számos országban ma már szigorú protokollok írják elő, mikor kell a rendőrnek megszakítania az üldözést a vétlen közlekedők védelme érdekében. A cél az, hogy a rendőri intézkedés ne váltson ki olyan pánikreakciót a menekülőből, amely halálos balesethez vezet - írja a kozlekedesbiztonság.kti.hu.

Az Egyesült Királyságban a rendőröknek folyamatos kockázatértékelést kell végezniük. Sűrűn lakott övezetekben vagy iskolák környékén a műveletirányítás azonnal leállíttatja a követést, ha a veszély mértéke meghaladja az elkövetett bűncselekmény súlyát.

Amerikában több nagyvárosban rendelet tiltja a nagy sebességű üldözést olyan nem erőszakos szabályszegések esetén, mint a gyorshajtás vagy a lejárt forgalmi engedély.

Japánban gyakran civil autókkal vagy kamerarendszerrel figyelik a menekülőt, hogy ne hergeljék bele egy végzetes száguldásba.

Technológia a hajsza helyett

A „ne üldözzük, mert veszélyes” elvét a modern rendőrségek technológiai újításokkal váltják fel. Ahelyett, hogy belemennének egy kiszámíthatatlan kimenetelű autós üldözésbe, célzott megállító eszközöket alkalmaznak:

A korszerű tüskés útzárak (például a Stop Stick) nem okoznak hirtelen defektet, így az autó nem válik irányíthatatlanná, csak fokozatosan lassulásra és megállásra kényszerül.

Egyes országokban a rendőrautóból kilőhető nyomkövetővel jelölik meg a menekülőt, akit így távolról, kockázat nélkül is követni tudnak.

Az USA-ban már több mint ezer egységnél használt Grappler háló a menekülő autó kerekére tekeredve fékezi ki a járművet anélkül, hogy az felborulna.

A rendőrség dilemmája

A kérdés továbbra is megosztja a közvéleményt. Ha a rendőrség futni hagyja az engedetlen autóst, azzal azt üzenné, hogy a menekülés kifizetődő. Ugyanakkor az ausztrál tapasztalatok azt mutatják: nem romlott a közlekedésbiztonság ott, ahol a rendőrség csak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit vette üldözőbe.

Kezdőlap    Belföld    Szigorodnak a rendőri autósüldözés szabályai

rendőrség

autós üldözés

szabályok

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Politikai földrengésként értékelik az osztrák elemzők a legfrissebb pártpreferencia-adatokat, melyek szerint a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt nemcsak országosan, hanem a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Bécsben is átvette a vezetést. A mérések szerint az FPÖ és a szociáldemokrata SPÖ jelenleg fej-fej mellett, 25,9 százalékon áll a fővárosban.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Szinte fű alatt, mindenféle látványos hajcihőtől mentesen az Egyesült Államok 2026 január végén bemutatta a legújabb Nemzetvédelmi Stratégiáját (National Defense Strategy – NDS). A dokumentum szinte alapjaiban változtatja meg az Egyesült Államok korábbi nézeteit, ami illeszkedik ahhoz, amit Donald Trump amerikai elnök kormánya hangoztatott az utóbbi időben. A radikális változások azonban nem mindenkinél váltottak ki támogatást, sokak szerint az új stratégia hemzseg a hibáktól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon - a te lakhelyed is rajta van?

Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 05:59
Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk
2026. január 31. 21:36
Orbán Viktor szerint nincs szükség megszorításra - a nap hírei
×
×
×
×