Nyitókép: Pixabay

Az ügyészség letartóztattatná Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Infostart

Az alpolgármestert vesztegetéssel gyanúsítják, csütörtökön be is vitték meghallgatásra és kutatást tartottak az otthonában. A vád szerint egy közbeszerzési ügyben, több összegben pénzt kért egy cégtől.

A gyanúsítás után le is tartóztattatná a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Mezei Zsoltot, Dunaújváros DK-s alpolgármesterét – írja a Telex a Központi Nyomozó Főügyészség által a lapnak adott válasz alapján. Mint írták: „a gyanúsított letartóztatásának elrendelését az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedés tárgyában a bíróság holnap dönt”.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét – derült ki csütörtökön.

Nevet nem közölt az ügyészség, de a lap azt írja, a körülírás alapján beazonosítható volt a dunaújvárosi alpolgármester, különösen azért, mert kiderült, hogy aznap házkutatást is tartottak a politikusnál, őt pedig bevitték meghallgatásra.

Az ügyészség szerint az alpolgármestert olyan ügyben gyanúsítják, amely egy közbeszerzési eljárással kezdődött. Az ügyészség szerint ezzel összefüggésben az alpolgármester havi 500 ezret, majd 5 milliót kért egy cégtől.

Az intézkedésről a DK elnöke, Dobrev Klára is írt egy korábbi közösségimédia-posztjában, részleteket azonban nem osztott meg. Azt azonban hozzátette: „Csak remélni tudjuk, hogy nem azért kreáltak ügyet, mert alpolgármester úr a közelgő választáson is indulni kíván.”

Kezdőlap    Belföld    Az ügyészség letartóztattatná Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

