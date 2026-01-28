ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.08
usd:
317.17
bux:
127890.13
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fiatal anyuka öleli a kislányát.
Nyitókép: Getty Images/Galina Zhigalova

Mindössze egy új utónevet fogadott el a bizottság, száznegyvenötöt viszont töröltek a jegyzékből

Infostart

Legutóbb 281 kérelmezett utónevet vizsgált az Utónév-engedélyezési Bizottság, de csak egyet fogadtak el azok közül, amiket a Nyelvtudományi Kutatóközpont ajánlott. Sok olyan név sorsáról is döntöttek, amit jelenleg senki sem visel.

Hétfőn ülésezett a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozó Utónév-engedélyezési Bizottság, az ülés eredményeiről pedig Kósa Lajos tartott beszámolót – írja az Index.

A bizottság elnöke egy Facebookon közzétett videóban számolt be róla, hogy tavaly augusztus óta összesen 281 névkérelem érkezett be hozzájuk, ebből a Nyelvtudományi Kutatóközpont mindössze 7 névre tett javaslatot. Ebből egyet fogadtak el: a Vinkát.

Kósa Lajos azt is hozzátette, hogy 198 olyan nevet is megvizsgáltak, amit jelenleg egyetlen állampolgár sem visel. Ezek közül 145-nél javasolták, hogy töröljék a jegyzékből, a többit pedig elküldték felülvizsgálatra a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz. A bizottság arról is megegyezett, hogy mostantól negyedévente fognak ülésezni.

A lap hozzáteszi, egy későbbi videóban Kósa Lajos megosztott néhány olyan nevet, amiket a bizottságnak javasoltak. Ilyen volt a Lucie, a Freya, a Wolf, vagy a Leukoplastina is, ezeket azonban nem fogadták el.

Kezdőlap    Belföld    Mindössze egy új utónevet fogadott el a bizottság, száznegyvenötöt viszont töröltek a jegyzékből

elfogadás

bizottság

törlés

névjegyzék

elutasítás

utónév

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vádat emelt az ügyészség Karácsony Gergely ellen

Vádat emelt az ügyészség Karácsony Gergely ellen

Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Karácsony Gergely főpolgármester ellen, amiért tavaly nyáron megszervezte a Pride-vonulást. A vádhatóság közleménye szerint így egy a rendőrség által megtiltott nyilvános gyűlést szervezett és vezetett. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozza, büntetővégzésben, tárgyalás tartása nélkül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági

Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági

Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 10:45
Budapest Büszkeség Menet: vádemelés Karácsony Gergely ellen
2026. január 28. 08:56
Orbán Viktor: Magyarország nem kereste a konfliktust, mégis napok óta céltábla
×
×
×
×