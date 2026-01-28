Mindössze egy új utónevet fogadott el a bizottság, száznegyvenötöt viszont töröltek a jegyzékből

Hétfőn ülésezett a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozó Utónév-engedélyezési Bizottság, az ülés eredményeiről pedig Kósa Lajos tartott beszámolót – írja az Index.

A bizottság elnöke egy Facebookon közzétett videóban számolt be róla, hogy tavaly augusztus óta összesen 281 névkérelem érkezett be hozzájuk, ebből a Nyelvtudományi Kutatóközpont mindössze 7 névre tett javaslatot. Ebből egyet fogadtak el: a Vinkát.

Kósa Lajos azt is hozzátette, hogy 198 olyan nevet is megvizsgáltak, amit jelenleg egyetlen állampolgár sem visel. Ezek közül 145-nél javasolták, hogy töröljék a jegyzékből, a többit pedig elküldték felülvizsgálatra a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz. A bizottság arról is megegyezett, hogy mostantól negyedévente fognak ülésezni.

A lap hozzáteszi, egy későbbi videóban Kósa Lajos megosztott néhány olyan nevet, amiket a bizottságnak javasoltak. Ilyen volt a Lucie, a Freya, a Wolf, vagy a Leukoplastina is, ezeket azonban nem fogadták el.