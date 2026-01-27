Závecz Research: az aktív bizonytalanok lehetnek a mérleg nyelve

A Tisza Párt tavaly nyár óta 32 százalékról 36-ra, a Fidesz–KDNP 26-ról 31-re erősödött, november vége óta pedig mindketten 1–1 százalékponttal növelték a támogatottságukat – olvasható a Závecz Research legfrissebb kutatásában.

A teljes választókorú népességet figyelembe véve egy most vasárnapi választáson csak a Fidesz és a Tisza jutna be a parlamentbe. A biztos pártválasztók mezőnyében a Mi Hazánk is, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt azonban egyik társadalmi csoportban sem tudná megugorni az 5 százalékos küszöböt.

A Závecz felmérése alapján a Tisza a 40 év alattiak, az érettségizettek és diplomások körében, illetve Budapesten és a megyeszékhelyeken bír előnnyel. A Fidesz a 60 évesnél idősebbek, és a nyolc általánossal, illetve szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők csoportjában, valamint a kisebb településeken vezet. Závecz Tibor erről korábban az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt:

„A nagy településeken és főleg Budapesten egyértelmű és nagyon markáns a Tisza fölénye, sőt, itt még más ellenzéki pártokat is nagyobb arányban lehet látni, mint az országos átlag, akár a DK-ról, akár a Kutyapártról beszélünk. A Mi Hazánkra ez nem érvényes, tehát legalább kétszeres, ha nem két és félszeres a különbség az előny a Tisza javára a fővárosban, és ahogy megyünk az egyre kisebb települések felé, annál inkább igaz, hogy a Fidesz erősödik” – fogalmazott.

A kutatóintézet úgy látja, hogy mindkét pártnak az aktív bizonytalanokat kell megszólítani a kampányban. Ez nagyjából 500 ezer embert jelent. Ők azok, akik el akarnak menni szavazni, de most még nem tudják, hogy kire fognak voksolni.