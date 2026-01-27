ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Závecz Research: az aktív bizonytalanok lehetnek a mérleg nyelve

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Félmillió bizonytalan, de aktív szavazón múlhat az Fidesz és a Tisza választási küzdelme a Závecz Research legújabb közvélemény-kutatása szerint.

A Tisza Párt tavaly nyár óta 32 százalékról 36-ra, a Fidesz–KDNP 26-ról 31-re erősödött, november vége óta pedig mindketten 1–1 százalékponttal növelték a támogatottságukat – olvasható a Závecz Research legfrissebb kutatásában.

A teljes választókorú népességet figyelembe véve egy most vasárnapi választáson csak a Fidesz és a Tisza jutna be a parlamentbe. A biztos pártválasztók mezőnyében a Mi Hazánk is, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt azonban egyik társadalmi csoportban sem tudná megugorni az 5 százalékos küszöböt.

A Závecz felmérése alapján a Tisza a 40 év alattiak, az érettségizettek és diplomások körében, illetve Budapesten és a megyeszékhelyeken bír előnnyel. A Fidesz a 60 évesnél idősebbek, és a nyolc általánossal, illetve szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők csoportjában, valamint a kisebb településeken vezet. Závecz Tibor erről korábban az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt:

„A nagy településeken és főleg Budapesten egyértelmű és nagyon markáns a Tisza fölénye, sőt, itt még más ellenzéki pártokat is nagyobb arányban lehet látni, mint az országos átlag, akár a DK-ról, akár a Kutyapártról beszélünk. A Mi Hazánkra ez nem érvényes, tehát legalább kétszeres, ha nem két és félszeres a különbség az előny a Tisza javára a fővárosban, és ahogy megyünk az egyre kisebb települések felé, annál inkább igaz, hogy a Fidesz erősödik” – fogalmazott.

A kutatóintézet úgy látja, hogy mindkét pártnak az aktív bizonytalanokat kell megszólítani a kampányban. Ez nagyjából 500 ezer embert jelent. Ők azok, akik el akarnak menni szavazni, de most még nem tudják, hogy kire fognak voksolni.

Nagykövetvita van kibontakozóban a cseh államfő és a miniszterelnök között

Szokatlan és vitákat kiváltó döntést hozott az Andrej Babis vezette új cseh kabinet, amely hétfőn hatályon kívül helyezte az előző kormányzat által jóváhagyott nagyköveti kinevezéseket. Az érintettek között több tucat diplomata van, akiknek a kinevezését már aláírta az államfő, és akik a világ számos fontos pontján képviselték volna Csehországot.
Varga Mihály: gondolkodunk azon, hogy növeljük az aranytartalékot

Nem okozott meglepetést az MNB Monetáris Tanácsa azzal, hogy kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot. A döntést követően sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket Varga Mihály jegybankelnök.

Bemutatkozott az újonc F1-csapat is: nagy terveik vannak Péreznek és Bottasnak

A Cadillac F1 Team a Formula-1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.

India and EU announce landmark trade deal

The long-awaited deal comes as both Delhi and Brussels contend with economic and geopolitical pressure from the US.

