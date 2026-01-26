Bagyó Sándor: a Balaton most már legfeljebb csak arra alkalmas, hogy gyönyörködjünk benne

„Soha nem a tó, a víz vagy a jég az életveszélyes, hanem mi, emberek vagyunk azok magunkra nézve, mert nem az adott tudásunknak, felkészültségünknek megfelelően járunk el bizonyos helyzetekben” – mondta az InfoRádióban Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője.

A mostani idő nem kedvez azoknak a tömegeknek, akik korcsolyázni és csúszkálni szeretnének, úgy is lehetne nevezni a helyzetet: veszélyes. A Balaton jege erre pillanatnyilag alkalmatlan – szögezte le a szakértő.

A vízimentők vezetője elmondta, felhívást is intéztek az emberekhez, mely szerint aki minden áron csúszkálni akart vasárnap, az inkább a sekély vizeket kellett, hogy válassza, illetve olyan helyeket, amiket ismer. Mint mondta, ő maga is látott még aznap pár embert, de a kíváncsiskodás hamar abbamaradt, mivel esett az eső, víz volt a jégen. Ráadásul az új hét kezdetével az emberek visszamentek dolgozni, és alig látni valakit a kisebb vizeknél, de ők is sokszor munka, felmérés céljából vannak kint. Megjegyezte,

a probléma voltaképpen magától megoldódott, hiszen mindenki belátta, hogy a vizes, kásás jég már nem alkalmas a korcsolyázásra, csúszkálásra.

Bagyó Sándor azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt „eseménydús” az időszak, azt mondta, ahhoz képest, hogy mennyien látogattak ki a befagyott vizekre, teljesen kezelhető volt az esetszám, talán még kevesebb is volt a probléma, mint egy hétköznapon az utcán vagy a közutakon. Hozzátette, hozzájárulhatott ehhez a felfokozott kommunikáció, de mindenkinek az érdeke, hogy felhívják az emberek figyelmét a különböző veszélyekre.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője szerint a Balaton jelenleg csak arra alkalmas, hogy gyönyörködjünk benne, továbbá arra is, hogy a vízimentők gyakorlatozzanak rajta. Kijelentette: a mostani, különböző öblökben itt-ott maradt jégrétegek tökéletesen alkalmasak arra, hogy a kollégákat megtanítsák a mentésre. Azt is megjegyezte, hogy ezekre a tréningek, oktatások mindenki számára elérhetők.