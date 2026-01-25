Őrült mennyiségű pénzt és aranyat tartott otthon a kirabolt karcagi nő

Január 21-én késő este dörömböltek egy karcagi ingatlan ajtaján. A házigazda ajtót nyitott, mire két maszkos alakot pillantott meg, akik rögtön rátámadtak, ököllel többször megütötték és késsel megfenyegették.

Átkutatták a rémült nő házát, majd mobiltelefonokat, 15 ezer eurót, 320 ezer forintot és nagyjából egykilónyi arany ékszert vettek magukhoz, ezek után sietve távoztak.

A bejelentést követően a vármegyei nyomozók forró nyomos felderítés során azonosították a kisújszállási kötődésű, de budapesti elkövetőket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai lakásukban fogták el a testvérpárt.

A rendőrök rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 27 és 31 éves férfit, őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, melyet a bíróság elrendelt.