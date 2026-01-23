ARÉNA - PODCASTOK
Szexmunkásokat futtatott, letartóztatták.
Nyitókép: Police.hu

Nőket kényszerített szexmunkára egy szabolcsi férfi – videó

Infostart

A Szabolcs vármegyei nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe, az áldozatul esett nőket védelembe vették.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival január 21-én elfogták a 32 éves nyírbogáti G. K.-t, aki a gyanú szerint nőket kényszerített szexmunkára.

A férfi lelki és fizikai erőszakot alkalmazott a kizsákmányolt áldozatokkal szemben, ha valamelyiküknek elege lett, és nem engedelmeskedett.

Közülük többen állami gondozottként nevelkedtek, család hiányában rossz lakhatási körülmények közt éltek, szakképzettségük és munkaviszonyból származó jövedelmük nem volt – írja a police.hu.

G. K. mindezt teljes mértékben kihasználva dolgoztatta őket szexmunkásként Magyarországon és Németországban is, hogy önmaga és családja számára jövedelmet és kényelmes életkörülményeket biztosítson. A légyottokat követően a nőktől rendszerint az összes pénzt elvette, vagy csak egy csekély összeget tarthattak meg.

A nyomozók eddig öt áldozatul esett nőt vettek védelembe, de a sértetti kör előreláthatóan bővülni fog. Prostitúció elősegítése bűntettének gyanújával hallgattak ki egy 50 éves nőt, aki egy hajdúszoboszlói apartmant hónapokig adott bérbe G. K.-nak, holott tudta, hogy milyen tevékenységre veszik igénybe.

A Szabolcs vármegyei nyomozók emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanújával hallgatták ki G. K.-t, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A vagyonvisszaszerzés érdekében a nyomozók lefoglaltak három nagy értékű személyautót és ékszereket nyírbogáti lakóhelyén.

