Hétfő reggel is összeomlott a vonatközlekedés az egyik magyar vasúti fővonalon

A Mávinform hétfő hajnali közleménye szerint Bicske és Szárliget között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok felsővezeték-szakadás miatt.
Forgalmi változások:
- Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek mindkét irányban, - a Déli pályaudvarról 5:55-kor, Oroszlányból 7:45-kor induló S12-es járattól (4410, 4447) kezdődően.
- Nem közlekednek a reggeli sűrítő, Bicskéről 6:17-kor, 6:47-kor és 7:50-kor Budapest-Kelenföldre induló G10-es vonatok (4817, 4827, 4837).
- A Tatabányáról Kelenföldre 6:30-kor továbbinduló sebesvonat (9309) Bicskétől minden állomáson és megállóhelyen megáll.
- A Tatabányáról a Déli pályaudvarra 6:38-kor és 7:38-kor induló S10-es vonat (4417, 4437) nem közlekedik.