Tizenhét embert már intenzívre juttatott az influenza

Január második hetében jóval többen – több mint 42 ezren – fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Magyarországon, mint 2025 azonos időszakában – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentése alapján a nepszava.hu.

A szakemberek szerint a hideg lassította a vírus terjedését, ám ha enyhül az időjárás, a kórokozó aktivitása is felerősödhet. A vizsgált minták közel harmada szerint döntően az influenza A vírus, azon belül is A(H3) altípus okozta a megbetegedéseket.

Összesen 186-an szorultak kórházi ellátásra súlyos légúti fertőzés miatt. 17 beteget intenzív osztályon ápolnak. Az ellátásra szorulók közel fele 60 év feletti, minden negyedik két év alatti. Igazoltan az influenza miatt 78-an kerültek kórházba. Lakosságarányosan Komárom-Esztergom, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van a legtöbb beteg.

Az NNGYK tájékoztatása szerint idén 100 ezerrel több adag influenza oltóanyagot vásárolt az állam, mint amennyi tavaly elfogyott. Az előző szezonban a háziorvosok 557 184 adagot adtak be térítésmentesen. Az idei szezonban azonban többen kérték a háziorvosoktól a térítésmentes oltást, mint az előző évben, ezért a körzetek között korábban már szétosztott 650 ezer adagon felül a napokban további 16 ezer oltást juttattak el az oltóorvosokhoz.

Azokon a területeken, ahol a készletek kimerültek, a háziorvosok és intézmények a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnál jelezhetik pótlási igényüket. A járványügyi hivatal továbbra is mindenkit arra biztat, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hogy éljenek a térítésmentes oltás lehetőségével.