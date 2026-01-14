Veszélyes a levegő többfelé – itt a lista

Az infláció komoly probléma – ebben ma már a kormány és a jegybank is egyetért Kurali Zoltán szerint. Az MNB alelnöke a Financial Times bécsi konferenciáján az elmúlt évek hazai inflációs pályájáról, a gazdasági kilátásokról és a jegybanki függetlenségről is beszélt. Elárulta, hogy a szolgáltató szektorban továbbra is makacsnak látja az inflációs nyomást, régiós kollégái pedig az euró bevezetésének sikereiről értekeztek.