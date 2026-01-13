ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd Veronika
Nyitókép: Pixabay

Ónos eső, havazás és MÁV-Volán – fennakadások, útvonalváltozások

Infostart

Kedden az ország északnyugati felében ónos eső, míg a Dunától keletre a havazás az úr.

Kedd reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra (35469) induló személyvonat helyett pótlóbusz közlekedett.

A Tiszalökről 03:27-kor Debrecenre induló személyvonat (36619) helyett pótlóbusz közlekedett Hajdúnánás-Vásártér érintése nélkül.

A G40-es vonatok kedden módosított útvonalon közlekednek: a Dombóvárról 3:48-kor, a Sárbogárdról 5:56-kor és a Pusztaszabolcsról 7:26-kor - Érd alsón át - a Déli pályaudvarra induló G40-es vonat (8099, 4099, 4197) terelve, Érd felső felé közlekedik. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik. Viszont Tétényligeten is megáll a Siófokról 4:28-kor induló személyvonat, a Martonvásárról 6:48-kor és 7:48-kor induló Z30-as vonat (8729, 4617, 4627).

A 05:27-kor induló 3718-as Pamlény, Iskola - Miskolc buszjárat több mint egy órás késéssel indult.

Friss és frissülő tájékoztatások a Mávinform oldalán.

Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
