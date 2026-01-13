ARÉNA - PODCASTOK
A Papp László Budapest Sportaréna 2019. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Lángok csaptak fel a Papp László Arénában

Infostart

A katasztrófavédelem közlése szerint a tüzet gyorsan sikerült megfékezni, de a létesítményt le kellett kapcsolni a hálózatról.

„Elektromos berendezés izzott Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton lévő sportcsarnokban” – közölte a katasztrófavédelem hétfő este. Közleményükben azt írták, a tűz a mínusz 1. emeleten keletkezett, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók porral oltóval fojtottak el.

A katasztrófavédelmi rajok átszellőztették a füsttel telítődött épületrészt, továbbá az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról.

Legutóbb tavaly februárban volt tűz a környéken, a másik nagy sporlétesítményben: akkor a Puskás Aréna hatodik emeleten két légtechnikai berendezés égett. Az akkori tűz nagyobb volt, 5 jármű 21 tűzoltója fékezte meg végül – számolt be az Index.

