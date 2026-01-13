Hosszabbításról tett bejelentést Orbán Viktor

Orbán Viktor telefonhívásról készített Facebook-videót, a vonal túlsó végén Pintér Sándor belügyminiszter volt.

A beszélgetésből, illetve az erről készült filmecskéből kiderül, hogy az előrejelzések alapján tartós marad a hideg Magyarországon, a legfrissebb ellenfél, amellyel küzdöttek, az ónos eső, az operatív törzs dolgozik.

Ezzel együtt is arra kért mindenkit, vigyázzon az utakon.

„A hideg még hetekig ki fog tartani, ezért a mai napon arról döntött a kormány, hogy a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát. Annyit biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz” – fogalmazott a kormányfő, majd jó munkát kívánt a belügyminiszternek.