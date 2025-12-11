ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 11. csütörtök Árpád
People entering the tram
Nyitókép: Anchiy/Getty Images

Ajándékot oszt a MÁV: országos útvonaltervező és kedvezményes jegy az új applikációban

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Péntektől elérhető a MÁV-csoport új applikációja, a MÁVPlusz. Az ezt használók jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet vonatra és buszra is, ráadásul az egész országban bárhol megtervezhetik vele közösségi közlekedéses utazásukat.

Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál: az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is – írja közleményében a MÁV-csoport.

Mivel a vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett –, így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk.

Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással, a „készlet erejéig”. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztják el: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15 százalék kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket, utazzék bár közúton vagy vasúton.

A MÁV-csoport a közleményben kiemeli: a vállalatcsoport célja az volt, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra szeretteik felé.

A kedvezmény kizárólag a 10 vállalás keretében bevezetett új applikációban érhető el december 12-étől, péntektől.

Az új applikációról és az azzal járó kedvezményről, hasznos funkcióiról Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is beszámolt Facebook-videójában:

Kezdőlap    Belföld    Ajándékot oszt a MÁV: országos útvonaltervező és kedvezményes jegy az új applikációban

