ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.64
usd:
329.66
bux:
108369.4
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Automata berendezés, ahol az utasok vonatjegyet vásárolhatnak. Egy férfi éppen jegyet vásárol, mert utazni szeretne a Magyar Államvasutak egyik járatán.
Nyitókép: MÁV

Riposzt Vitézy Dávidnak, itt az új, kedvezményes MÁV-jegy

Infostart

Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál - közölte a MÁV

A vasúttársaság közleménye szerint az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

A MÁV ezzel reagálhatott arra, hogy megszűnik az Okosjegy, amely Vitézy Dávid szerint 40-50 százalékos jegyáremelést jelent az ország nagyvárosait összekötő InterCity közlekedésben.

A mostani közlemény szerint a korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással, a „készlet erejéig”. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztják el: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15 százalékos kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket, utazzék bár közúton vagy vasúton.

A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, december 12-étől, péntektől.

Kezdőlap    Belföld    Riposzt Vitézy Dávidnak, itt az új, kedvezményes MÁV-jegy

máv

kedvezmény

okosjegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

A Moneybox és az Amundi három közös fejlesztésű, szuperalacsony költségű nyugdíjalapot indít az Egyesült Királyságban, az ügyfelek 0,29%-os éves költség mellett dolgoztathatják a pénzüket - írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly on her way to Oslo.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 15:14
Éveken át tevékenykedett a pedofil szexuális ragadozó Pest vármegyében
2025. december 10. 15:03
Vadállatokat szabadítanak rá a magyarországi polgármesterekre
×
×
×
×