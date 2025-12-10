Riposzt Vitézy Dávidnak, itt az új, kedvezményes MÁV-jegy

A vasúttársaság közleménye szerint az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15 százalék, már nem csak vonatra, de buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

A MÁV ezzel reagálhatott arra, hogy megszűnik az Okosjegy, amely Vitézy Dávid szerint 40-50 százalékos jegyáremelést jelent az ország nagyvárosait összekötő InterCity közlekedésben.

A mostani közlemény szerint a korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással, a „készlet erejéig”. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztják el: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15 százalékos kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket, utazzék bár közúton vagy vasúton.

A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, december 12-étől, péntektől.